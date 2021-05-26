قالت المستشارة الخاصة في رئاسة النظام السوري إن "هناك جهوداً تُبذل لعلاقات أفضل بين دمشق والرياض وقد نشهد في قادم الأيام نتائج بهذا الموضوع".

وفي تصريح لإذاعة "شام إف إم" المحلية المؤيدة للنظام، وصفت بثينة شعبان زيارة وزير السياحة محمد رضوان مرتيني للرياض بأنها "خطوة إيجابية" وأشارت إلى أنها "لم تكن ممكنة قبل سنوات".

جاء ذلك تعليقاً على مشاركة وفد من وزارة سياحة النظام السوري أمس بالاجتماع الـ47 للجنة منظمة السياحة العالمية للشرق الأوسط في العاصمة السعودية الرياض.

والأربعاء، تشهد مناطق النظام السوري انتخابات رئاسية وصفها العالم والمعارضة بأنها "شكلية ومسرحية فاشلة"، وسط غياب أكثر من نصف المواطنين الذين تحولوا إلى نازحين ولاجئين.

وحسب أرقام الأمم المتحدة فإن نحو 6.6 مليون سوري أصبحوا لاجئين منذ عام 2011 فيما نزح ستة ملايين وسبعمئة ألف واثنين، حسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA).