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قائد حماس في غزة يؤكد سلامة القدرة الصاروخية لدى الحركة، وقوات الحشد الشعبي تحاصر منزل رئيس الوزراء العراقي.

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السنوار: قدراتنا الصاروخية بخير وسنحرق الأخضر واليابس إن لم يُرفَع الحصار

قال رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار إنه خلال الجولة الماضية أرادت المقاومة إيصال "رسالة للعدو والعالم بأنه كفى لعباً بالنار". [TRT عربي]

جاء ذلك الأربعاء، في أول تصريحات صحفية للسنوار بعد العدوان على غزة، خلال كلمة أمام الصحفيين تُبث على الهواء مباشرة. [TRT عربي]

وشدد السنوار على أنه "لن ينقضي هذا العام ومشاكل غزة كما هي، وسنحرق الأخضر واليابس إن لم يُرفَع الحصار". [TRT عربي]

بالصور | قوات من الحشد الشعبي تحاصر منزل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي

أفاد مصدر عسكري عراقي، الأربعاء، بأن قوات من "الحشد الشعبي" حاصرت منزل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ومواقع أخرى وسط العاصمة بغداد، على خلفية اعتقال قيادي في الحشد بتهمة الإرهاب. [TRT عربي]

وقال المصدر، وهو ضابط في الجيش ببغداد برتبة ملازم، للأناضول: إن "العشرات من مقاتلي الحشد انتشروا في المنطقة الخضراء وسط بغداد، وحاصروا عدة أماكن بينها منزل الكاظمي والأمانة العامة لمجلس الوزراء". [TRT عربي]