سياسة
4 دقيقة قراءة
رئيس قبرص التركية: شروط إدارة الجنوب لحل الأزمة القبرصية مرفوضة
رفض رئيس جمهورية شمال قبرص التركية الشروط التي وضعها رئيس إدارة جنوب قبرص لحل الأزمة في الجزيرة، وقال إن أهم الأسباب التي أدت إلى جرأة إدارة الجنوب، ولجوئها إلى الابتزاز والتهديدات على هذا النحو، هو تبني أوروبا موقفاً موالياً لها في أزمة الجزيرة.
رئيس قبرص التركية: شروط إدارة الجنوب لحل الأزمة القبرصية مرفوضة
تتار يرفض شروط رئيس إدارة جنوب قبرص لحل أزمة الجزيرة / AA
27 مايو 2021

أعرب رئيس جمهورية شمال قبرص التركية أرسين تتار عن رفضه لشروط وضعها نيكوس أنستاسياديس، زعيم إدارة جنوب قبرص، لحل أزمة الجزيرة القبرصية، ورأى أنها تضمنت "تهديداً وابتزازاً" لبلاده وتركيا وكذلك الاتحاد الأوروبي.

ووفق تتار كان أنستاسياديس قد طرح خلال لقاء جمعه مع الممثل الأعلى للعلاقات الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بالعاصمة البلجيكية بروكسل، شروطه "المتمثلة في: إيقاف تركيا لعمليات التنقيب عن الغاز الطبيعي شرقي البحر المتوسط، وتراجعها عن التخطيط لفتح منطقة مرعش بالكامل، وكذلك تخليها عن اقتراح حل الدولتين (كسبيل لإنهاء أزمة الجزيرة)".

وواصل رئيس إدارة قبرص الجنوبية خلال اللقاء قائلاً: "إذا لم تُقبل شروطنا (المتعلقة بحل أزمة الجزيرة القبرصية)، فسنستخدم حق النقض (الفيتو) خلال قمة الاتحاد الأوروبي (المقبلة) حيث ستتم مناقشة العلاقات الأوروبية التركية"، وفق ما ذكره تتار.

ورداً على تلك التصريحات والشروط أصدر تتار بياناً قال فيه: "هذه الشروط التي يزعمها أنستاسياديس تتضمن تهديداً وابتزازاً للاتحاد الأوروبي، وتركيا، وجمهورية شمال قبرص التركية، ولا يمكننا قبولها بأي حال. ولن نخضع لهيمنة الجانب الجنوبي".

وتابع قائلاً: "لن نتراجع عن مقترح حل أزمة الجزيرة القائم على أساس دولتين تتمتعان بالسيادة الذي تدعمه تركيا أكبر وأهم دولة بالمنطقة، والذي طرحناه على الطاولة من قبل في جنيف".

كما أكد تتار أن "فتح منطقة مرعش بالكامل سيتواصل، وكذلك الأنشطة التي تقوم بها تركيا شرقي البحر المتوسط".

دور الاتحاد الأوروبي

وأشار تتار إلى أن "أهم الأسباب التي أدت لجرأة إدارة الجنوب، ولجوئها إلى الابتزاز والتهديدات على هذا النحو، هو موافقة الاتحاد الأوروبي بشكل أحادي، ولأسباب سياسية، على ضم الجنوب إليه بمنحه العضوية، وتبنيه موقفاً موالياً للجنوب في أزمة الجزيرة، ما أدى إلى وصول جهود الحل لطريق مسدود".

كما ذكر أن الاتحاد الأوروبي فقد حياديته بخصوص أزمة قبرص، وأنه يضغط مع إدارة الجنوب على تركيا، قائلاً: "إذا كانت أنقرة تريد أن تصبح عضواً في الاتحاد الأوروبي، فيجب حل قضية قبرص بالشكل الذي نريد".

وزاد تتار موضحاً أن "هذا الأسلوب هو ما يتم استخدامه كتهديد، غير أن نفس الكيان الأوروبي لما أعطى اليونان، والجنوب العضوية، لم ينظر إلى ما إذا كانت الأزمة القبرصية قد تم حلها أم لا".

وأضاف قائلاً: "من المفيد التذكير بالوعود التي قطعها الاتحاد الأوروبي على نفسه خلال الاستفتاء على خطة (الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، كوفي) عنان، عام 2004، حينما تعهد بألَّا يجعل أزمة الجزيرة القبرصية عائقاً أمام مفاوضات انضمام تركيا للكيان الأوروبي".

واستطرد قائلاً: "وهذا الوعد كغيره من الوعود الأخرى لم يفِ به الاتحاد، إذا تشكل الأزمة عائقاً أمام تركيا، ومع هذا يضع الجنوب شروطاً أخرى لا يمكن قبولها".

وتعاني جزيرة قبرص من الانقسام بين شطرين، تركي في الشمال وآخر في الجنوب منذ عام 1974، ورفض القبارصة في الجنوب خطة الأمم المتحدة التي قدمها عنان لتوحيد الجزيرة عام 2004.

المواقف العادلة

في سياق متصل شدد أرسين تتار على أن "القبارصة الأتراك أجبروا على أن يكونوا بمثابة أقلية مقارنة بالقبارصة في الجنوب، وهذا الأمر أيضاً لا يمكن قبوله"، مشدداً على أن بلاده ستواصل السير مع تركيا في المسار الذي حددتاه.

وتابع قائلاً: "سنتابع عن كثب الموقف الذي سيتبناه الاتحاد الأوروبي حيال الشروط التي وضعها زعيم القبارصة في الجنوب، في وقت تستخدم فيه اليونان وجنوب قبرص الكيان الأوروبي للضغط على تركيا وشمال قبرص التركية بخصوص أزمة الجزيرة".

وختم تتار بيانه قائلاً: "نتمنى أن يعرب الاتحاد الأوروبي عن استنكاره لتلك الشروط، وأن يتوقف عن تبني مواقف موالية للشطر الجنوبي، ويستبدلها بمواقف عادلة".

ومنذ انهيار محادثات إعادة توحيد قبرص التي جرت برعاية الأمم المتحدة في سويسرا خلال يوليو/تموز 2017، لم تجر أي مفاوضات رسمية بوساطة أممية لتسوية النزاع في الجزيرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us