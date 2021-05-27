قال نادي ريال مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم الخميس إن مدربه الفرنسي زين الدين زيدان استقال من منصبه بعد خمسة أيام من فشل فريقه في الفوز بلقب الدوري المحلي الذي توج به الجار أتليتيكو مدريد في أخر أيام الموسم.

وقاد زيدان النادي الملكي إلى الفوز بلقب الدوري المحلي مرتين والتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات خلال فترتين على رأس الجهاز الفني منذ 2016.

وترك زيدان الفريق بعد أول موسم دون أي ألقاب خلال أكثر من عقد كامل.

وقال النادي في بيان "يعلن ريال مدريد أن زين الدين زيدان قرر انهاء مسيرته الحالية كمدرب للنادي".

وأضاف البيان "ولا بد لنا من احترام قراره وإظهار احترامنا وامتناننا لمهنيته والتزامه وحماسه خلال الأعوام القليلة الماضية ولكل ما يمثله بالنسبة لريال مدريد".

وقال البيان أيضا "زيدان واحد من عظماء ريال مدريد على مر العصور وتتجاوز أسطورته كل ما قدمه كمدرب وكلاعب مع النادي. وهو يعرف أنه دوما في قلوب جمهور النادي وأن ريال مدريد سيبقى بيته دائما".

وفي نهاية الموسم الحالي احتل ريال مدريد المركز الثاني متخلفا بنقطتين عن أتليتيكو مدريد كما ودع دوري أبطال أوروبا من الدور قبل النهائي عندما خسر أم ام تشيلسي اللندني وخرج من كأس ملك إسبانيا بصورة مهينة في دور 32 على يد فريق من الدرجة الثالثة هو ألكويانو.

وكان الصحافي الإيطالي الموثوق بمعلوماته فابريتسيو رومانو أول من نشر على تويتر ما وصفه بخبر "حصري" عن استقالة زيدان من منصبه، ثم نقلت الصحف الإسبانية هذه المعلومة ومن بينها "ماركا" و"أس" إضافة إلى إذاعة "كادينا سير".

وكان زيدان قال في وفت سابق: "وضعي الحالي مزرٍ لأننا لم نفز (باللقب)"، مضيفاً: "في ما يتعلق بمستقبلي، فأنني سأتحدث بذلك إلى مسؤولي النادي في الأيام القليلة المقبلة وليس الآن".

وأردف قائلاً: "لم نفز بأي لقب في هذا الموسم والمسؤولية تقع عليّ. سنقيّم هذا الأمر".

وقبل الإعلان الرسمي، كثر الحديث في الساعات القليلة الماضية عن إمكانية وصول الإيطالي ماسيميليانو أليغري إلى النادي الملكي في حال قرر زيدان الاستقالة من منصبه للمرة الثانية، بعد الأولى في مايو/أيار 2018 بعدما قاد الفريق إلى ثلاثة ألقاب متتالية في دوري الأبطال وإلى لقب الدوري المحلي.

وعاد بطل مونديال 1998 إلى منصبه السابق في 2019، وتوج بلقب الدوري الإسباني مرة ثانية في 2020، كما أحرز كأس السوبر الإسبانية.