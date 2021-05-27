سياسة
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أذربيجان تأسر 6 جنود أرمينيين حاولوا زرع ألغام
أعلن الجيش الأذربيجاني أسره 6 جنود أرمينيين، بسبب زراعتهم ألغاماً على طريق الإمداد في منطقة حدودية.
أذربيجان تأسر 6 جنود أرمينيين حاولوا زرع ألغام
جيش أذربيجان أسر 6 جنود أرمينيين بسبب زراعتهم ألغاماً على طريق الإمداد في منطقة حدودية. / AA
27 مايو 2021

أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، الخميس، أسر 6 جنود أرمينيين، بسبب زراعتهم ألغاماً على طريق الإمداد في منطقة حدودية.

وقالت الوزارة في بيان إن فريقاً استكشافياً تابعاً للجيش الأرميني حاول تجاوز الحدود في منطقة كلبجار، حوالي الساعة الثالثة فجراً.

وأضافت أن المجموعة زرعت ألغاماً على طريق إمداد يستخدمه الجيش الأذربيجاني في المنطقة.

وأردفت أن الجيش نفذ عملية ضد المجموعة الأرمينية، وتمكن من أسر 6 جنود منها.

وفي 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، أُجبرت أرمينيا على توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار إثر نصر حققته أذربيجان في عمليتها العسكرية التي انطلقت لتحرير إقليم "قره باغ" في 27 سبتمبر/أيلول من العام نفسه بعد قرابة 3 عقود من احتلاله.

وكانت قوات الاحتلال الأرميني دمرت مدناً وقرى وبلدات بالكامل بقره باغ في تسعينيات القرن الماضي، عقب احتلالها الإقليم ومناطق واسعة في محيطه بعد تهجير سكانها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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