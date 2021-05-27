سياسة
2 دقيقة قراءة
وزير خارجية فرنسا يُغضب نتنياهو بعد تحذيره من "مخاطر فصل عنصري" في إسرائيل
دان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأربعاء، تصريحات لوزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان حذّر فيها من مخاطر أن تشهد إسرائيل "فصلاً عنصرياً مزمناً"، واصفاً إياها بأنها "مواعظ منافقة".
وزير خارجية فرنسا يُغضب نتنياهو بعد تحذيره من "مخاطر فصل عنصري" في إسرائيل
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو / Others
27 مايو 2021

دان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأربعاء، تصريحات لوزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان حذّر فيها من مخاطر أن تشهد إسرائيل "فصلاً عنصرياً مزمناً"، واصفاً إياها بأنها "مواعظ منافقة".

وكان لودريان قد صرّح الأحد في معرض تعليقه على المواجهات التي اندلعت بين يهود وفلسطينيين في مدن إسرائيلية عدة خلال النزاع الأخير مع غزة، بأن "مخاطر الفصل العنصري كبيرة" ما لم يتم التوصل إلى قيام دولة فلسطينية بجانب إسرائيل.

وقال لودريان خلال مقابلة صحافية مع محطة "ار.تي.ال" الإذاعية وصحيفة "لوفيغارو": "في حال وجِد في المستقبل حل مغاير لحل (إقامة) الدولتين سنكون أمام وصفة لفصل عنصري مزمن".

والأربعاء أعرب نتنياهو عن "احتجاجه الشديد" على التصريحات "الشنيعة" التي أدلى بها لودريان.

وجاء في تسجيل فيديو بثّه مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن "الوزير قال إن إسرائيل عرضة لأن تصبح دولة فصل عنصري"، واصفاً هذه التصريحات بأنها "مزاعم خاطئة ونافرة، لا أساس لها".

وتابع نتنياهو "لن نقبل أية مواعظ منافقة" في هذا الشأن.

وتسبب القصف المدفعي والجوي الإسرائيلي على قطاع غزة في استشهاد 254 شخصاً، بينهم 66 طفلاً ومقاتلون بحسب وزارة الصحة في غزة.

أما على الجانب الإسرائيلي فأكدت خدمة الطوارئ مقتل 12 شخصاً، بينهم طفل وجندي إسرائيلي وشخص هندي وتايلانديان، فيما أصيب نحو 357 بجروح مختلفة.

ومؤخراً اتّهمت منظمة "بتسيلم" الإسرائيلية غير الحكومية المناهضة للاستيطان ومقرها واشنطن، إسرائيل بانتهاج نظام "فصل عنصري"، ما نفته بشدة الدولة العبرية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us