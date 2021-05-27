سياسة
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أردوغان: نجحنا في إعادة إنتاج النفط من آبار مغلقة ونتوقع انتعاش الاقتصاد
أكد الرئيس التركي أن عمليات التنقيب عن الطاقة مستمرة، مشيراً إلى أن بلاده نجحت في إعادة إنتاج النفط من آبار كانت مغلقة، وأنه يتوقع انتعاشاً مهماً للاقتصاد التركي.
أردوغان: نجحنا في إعادة إنتاج النفط من آبار مغلقة ونتوقع انتعاش الاقتصاد
أردوغان: عمليات التنقيب عن الطاقة مستمرة / AA
27 مايو 2021

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن إنتاج شركة النفط التركية بدأ، بعد آخر 3 اكتشافات، يتجاوز 61 ألف برميل يومياً خلال العام الجاري.

وأوضح في كلمة له خلال اجتماع لحزب "العدالة والتنمية" في جزيرة الديمقراطية والحريات قبالة مدينة إسطنبول، "إضافة إلى الآبار الجديدة بدأنا إنتاج النفط من آبار تم ردمها سابقاً بحجة أنها لا تحتوي على نفط، واكتشفنا بالفعل نفطاً في ثلاثة منها الشهر الماضي".

وقال أردوغان: "نتوقع أن يحقق اقتصادنا انتعاشاً مهماً العام الجاري"، لافتاً إلى أن "تركيا نجحت خلال فترة حكم حزب العدالة والتنمية في سداد كل ديونها للبنك الدولي",

وأشار إلى أن "عمليات التنقيب عن الطاقة مستمرة، واكتشفنا آباراً جديدة في عدد من المناطق".

في سياق آخر، دعا الرئيس التركي الأحزاب السياسية في بلاده إلى دعم صياغة دستور مدني جديد.

وقال أردوغان: "أتمنى أن تقدم كافة الأحزاب في البرلمان الدعم البناء والفعال لجهود صياغة دستور مدني جديد".

وأضاف: "من الجيد جداً موافقة البرلمان على مشروع الدستور الجديد تمهيداً لعرضه على الشعب التركي لتقييمه".

وشدّد الرئيس التركي على أن "الانقلابات كانت دائماً محاولات لعرقلة نضالنا من أجل ترسيخ سيادة الإرادة الوطنية".

ووصف الانقلاب الذي شهدته تركيا في 27 مايو/أيار من عام 1960 بأنه الأول في سلسلة الانقلابات التي جعلت البلاد تدفع أثماناً باهظة سياسياً واجتماعياً واقتصادياً.

وأكّد أردوغان أن انقلاب عام 1960 جرح نازف في قلب شعبنا رغم مرور أكثر من 60 عاماً عليه.

وأشار إلى أن "الانقلابيين والسياسيين الذين يشجعونهم لم يتوانوا أبداً عن الزج بالبلاد في النار وتقويض الديمقراطية والتنمية من أجل تحقيق طموحاتهم".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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