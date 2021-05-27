سياسة
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"يديعوت أحرونوت": أول سفينة من أبو ظبي إلى إيلات ستصل الأحد
قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن سفينة شحن إماراتية ضخمة ستصل الأحد، إلى ميناء إيلات جنوبي إسرائيل، على غير العادة، بعد أن شهد ميناء أسدود وميناء حيفا ازدحاماً شديداً.
"يديعوت أحرونوت": أول سفينة من أبو ظبي إلى إيلات ستصل الأحد
لتجنب الانتظار الطويل في ميناءي أسدود وحيفا، ستصل السفينة (إلى إيلات) / AP
27 مايو 2021

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، الخميس، إن سفينة شحن إماراتية ضخمة ستصل الأحد، إلى ميناء إيلات جنوبي إسرائيل على غير العادة.

وأوضحت الصحيفة أن قدوم السفينة إلى ميناء إيلات يأتي في ظل ازدحام شديد في ميناءي أسدود وحيفا وسط وشمالي البلاد.

وأضافت، "ستكون السفينة PS VALETTA أول سفينة تصل من أبو ظبي (إلى ميناء إيلات)".

وتابعت: "لأول مرة منذ عام 2005، نتوقع وصول سفينة شحن عامة إلى ميناء إيلات يوم الأحد".

وأشارت إلى أن أنشطة الميناء الجنوبي (إيلات)، تركز منذ سنوات على تفريغ سيارات جديدة قادمة من اليابان وكوريا الجنوبية والصين.

وقالت: "الآن، ولتجنب الانتظار الطويل في ميناءي أسدود وحيفا، ستصل السفينة (إلى إيلات) لتفريغ حوالي 4000 طن من الحديد".

وأشارت الصحيفة إلى وجود ازدحام كبير في أسدود وحيفا و"انتظار لا يطاق" ونقص بالأيدي العاملة.

وفي 2020، وقعت الإمارات وإسرائيل اتفاقاً لتطبيع العلاقات بينهما.

ومنذ ذلك الحين، جرى توقيع عشرات الاتفاقيات بين شركات ومؤسسات حكومية وخاصة إسرائيلية وإماراتية.

وفي الأشهر الماضية، وصلت الكثير من سفن الشحن الإماراتية إلى ميناءي أسدود وحيفا.

وأثار التطبيع الإماراتي الإسرائيلي غضباً شعبياً عربياً واسعاً، في ظل استمرار احتلال إسرائيل لأراضٍ عربية ورفضها قيام دولة فلسطينية مستقلة، فضلاً عن اعتداءاتها المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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