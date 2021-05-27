كشفت شبكة CNN الأمريكية، الخميس، عن مصادر بوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، عن وجود سفينة "تجسس" روسية تعمل في المياه الدولية قبالة سواحل ولاية "هاواي" الأمريكية.

ونقلت الشبكة عن عدة مصادر في "البنتاغون" (لم تسمّها)، قولها إن "سفينة تجسس روسية تعمل في المياه الدولية قبالة سواحل هاواي (ولاية على شكل أرخبيل من الجزر في المحيط الهادي)، وأن السفينة توجد على بعد 12 ميلاً بحرياً (مسافة المياه الإقليمية الأمريكية)".

وأضافت المصادر أن "سفينة التجسس الروسية تحمل اسم "كارليا"، ويبلغ طولها 300 قدم، وهي من طراز سفن التجسس "فيشنيا".

واعتبرت المصادر أن وجود سفينة تجسس روسية قرب المياه الأمريكية "أمر غير عادي".

وفي هذا الصدد قال المتحدث باسم الأسطول الأطلسي الأمريكي جون غاي، في تصريح لـ CNN، إنهم "على علم بعمل القطعة البحرية الروسية في المياه الدولية قرب هاواي، وسنستمر في تقفيها طوال فترة وجودها هناك".

ولا توجد مؤشرات في الوقت الحالي إلى أن السفينة الروسية تعمل بصورة غير آمنة، حسب CNN".

فيما لم يصدر تعليق فوري من السلطات الروسية على ما أوردته الشبكة الأمريكية.