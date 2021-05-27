سياسة
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لتخفيف الضغط النفسي.. إنستغرام يتيح خاصية إخفاء عدّاد الإعجابات
أتاح موقع إنستغرام للمستخدمين خاصية إخفاء عداد الإعجابات، على المنشورات أو الحسابات في محاولة منه لتقليل الضغط الذي يتعرضون له.
لتخفيف الضغط النفسي.. إنستغرام يتيح خاصية إخفاء عدّاد الإعجابات
يمكن تفعيل الخاصية على المنشورات أو الحسابات، كما يمكن إخفاء الأعداد على منشور معين، قبل وبعد نشره على إنستغرام / DPA
27 مايو 2021

أتاح موقع إنستغرام للمستخدمين خاصية إخفاء عداد الإعجابات، على المنشورات أو الحسابات في محاولة منه لتقليل الضغط الذي يتعرضون له.

وكانت دراسة حديثة أجراها معهد أكسفورد للإنترنت بينت أن هناك "ارتباطاً ضئيلاً" بين استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وصحة المراهقين العقلية.

وبتفعيل هذه الخاصية سيرى المستخدم اسم أحد المتابعين له الذي أبدى إعجابه بالمنشور، تليه كلمة "وآخرون" بدلاً من إظهار عدد المعجبين الآخرين.

ويمكن تفعيل الخاصية على المنشورات أو الحسابات، كما يمكن إخفاء الأعداد على منشور معين، قبل وبعد نشره على إنستغرام.

ولن يستطيع المستخدم رؤية عدد الإعجابات حتى لو فعّل إظهارها على حسابات أو منشورات سابقة كان قد أخفاها فيها.

واختبر إنستغرام هذه الخاصية عام 2019، ويتيحها الآن للمستخدمين على مستوى العالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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