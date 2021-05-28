سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 28 مايو/أيار 2021
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خلاصات من TRT عربي: 28 مايو/أيار 2021
مجلس حقوق الإنسان الأممي يقرر إنشاء لجنة للتحقيق في الانتهاكات التي ارتكبتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية‎ المحتلة / AA
28 مايو 2021

أهم الأحداث:

تشكيل لجنة تحقيق أممية بشأن الانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين، ونائب الرئيس التركي يقول إن بلاده مستعدة لتقديم كل ما يلزم السودان من مساعدات.

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تشكيل لجنة تحقيق أممية بشأن الانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين

أقرّ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الخميس، إنشاء لجنة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية‎ المحتلة. [TRT عربي]

وقال المجلس في بيان نشره عبر تويتر: إنه "تبنى قراراً بإنشاء لجنة للتحقيق في الانتهاكات والتجاوزات المزعومة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية وفي إسرائيل حتى 13 أبريل/نيسان 2021". [الأناضول]

وأشار إلى أن القرار "مُرّر بموافقة 24 دولة، مقابل رفض 9 دول، وامتناع 14 دولة عن التصويت". [الأناضول]

أقطاي: تركيا مستعدة لتقديم كل ما يلزم السودان من مساعدات

قال نائب الرئيس التركي فؤاد أُقطاي، الجمعة، إن تركيا "مستعدة لتقديم كل ما يلزم السودان من مساعدات". [TRT عربي]

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك جمعه مع نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو، بالعاصمة أنقرة. [TRT عربي]

وأوضح أُقطاي أن تركيا تهتم بتطوير مختلف القطاعات مع السودان قائلاُ: "تركيا لها العديد من الاستثمارات في السودان خاصة قطاع الصحة". [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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