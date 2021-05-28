أهم الأحداث:

تشكيل لجنة تحقيق أممية بشأن الانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين، ونائب الرئيس التركي يقول إن بلاده مستعدة لتقديم كل ما يلزم السودان من مساعدات.

الجديد على TRT عربي:

هل يقف الاقتصاد خلف اعتراف ماكرون المنقوص بدور فرنسا في الإبادة برواندا؟

في ذكرى الانقلاب عليه.. تعرّف عدنان مندريس أول رئيس وزراء تركي أعدمه العسكر

شاهد!

هل تزيح مصر بكتفها الإمارات وتستعيد دورها في المنطقة؟

تشكيل لجنة تحقيق أممية بشأن الانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين

أقرّ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الخميس، إنشاء لجنة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية‎ المحتلة. [TRT عربي]

وقال المجلس في بيان نشره عبر تويتر: إنه "تبنى قراراً بإنشاء لجنة للتحقيق في الانتهاكات والتجاوزات المزعومة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية وفي إسرائيل حتى 13 أبريل/نيسان 2021". [الأناضول]

وأشار إلى أن القرار "مُرّر بموافقة 24 دولة، مقابل رفض 9 دول، وامتناع 14 دولة عن التصويت". [الأناضول]

أقطاي: تركيا مستعدة لتقديم كل ما يلزم السودان من مساعدات

قال نائب الرئيس التركي فؤاد أُقطاي، الجمعة، إن تركيا "مستعدة لتقديم كل ما يلزم السودان من مساعدات". [TRT عربي]

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك جمعه مع نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو، بالعاصمة أنقرة. [TRT عربي]

وأوضح أُقطاي أن تركيا تهتم بتطوير مختلف القطاعات مع السودان قائلاُ: "تركيا لها العديد من الاستثمارات في السودان خاصة قطاع الصحة". [TRT عربي]