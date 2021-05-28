سياسة
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مؤتمر حول السيرة النبوية يوصى بردها إلى "أصلها الرباني".. ماذا يعني ذلك؟
دعا مشاركون في مؤتمر دولي حول القيم الحضارية في السيرة النبوية، عُقد في العاصمة المغربية الرباط، الخميس، إلى إنشاء أكاديمية "رحمة للعالمين" تعمل على "رد السيرة النبوية إلى أصلها النبوي الرباني والروحي".
مؤتمر حول السيرة النبوية يوصى بردها إلى "أصلها الرباني".. ماذا يعني ذلك؟
منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيكو) قالت إنها ستعمل على إدارج يوم عالمي للسيرة النبوية
28 مايو 2021

دعا المشاركون في مؤتمر دولي حول القيم الحضارية في السيرة النبوية، الخميس، إلى إنشاء أكاديمية "رحمة للعالمين" تعمل على "رد السيرة النبوية إلى أصلها النبوي الرباني والروحي".

جاء ذلك في توصيات المؤتمر الذي نظمته منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيكو)، في الرباط، تحت شعار "نحو رؤية مستقبلية للسيرة النبوية"، بشراكة مع رابطة العالم الإسلامي والرابطة المحمدية للعلماء بالمملكة المغربية، ورعاية الملك محمد السادس.

وقال مدير عام "إيسيسكو" محمد بن سالم المالك إن انعقاد المؤتمر "ما هو إلا استحضار لواجبنا في إبراز الصورة البهية الموشحة بمكارم الأخلاق، ورداً على كل من جانبهم الصواب في إدراك مكنونات السيرة النبوية العطرة، وتجليات عطائها ودلالات آثارها".

وأعلن المالك أن "إيسيسكو" ستنظم مؤتمراً حول السيرة النبوية بشكل سنوي، والعمل على إدراج يوم عالمي للسيرة النبوية يحمل اسم "يوم الرحمة"، وإطلاق جائزة كبرى لأفضلِ المبادرات والبحوث في مجال إبراز وتعزيز القيم الحضارية في السيرة النبوية.

وأوصى المشاركون في المؤتمر بإنشاء أكاديمية "رحمة للعالمين" وهي مؤسسة "علمية متعددة التخصصات الدينية والإنسانية، تضم أمثل العلماء والخبراء المشهود لهم بالنزاهة الفكرية.. تعمل على رد السيرة النبوية إلى أصلها النبوي الرباني والروحي، وإبراز ما تكتنزه من قوة اقتراحية للقضايا الحارقة التي يعاني منها عالم اليوم".

وستسهر الأكاديمية على تنقية السيرة النبوية الشريفة من مختلف "الاختراقات العقدية الباطلة، والاشتباكات الاقتتالية الإرهابية، والحركات التسييسية، وغيرها من أنواع الانحراف عن النبع الصافي للدين الإسلامي الحنيف".

وأشارت التوصيات إلى أن تنقية السيرة يمكن العمل عليها من خلال مجموعة من المراكز العلمية، منها مركز بحث وخبرة يجمع كل المتخصصين والمهتمين بالسيرة النبوية الشريفة، من أجل تنسيق الجهود وتوجيهها نحو الأفق العلمي والعملي المستأنف للمؤتمر.

كما اقترح المشاركون في المؤتمر إحداث مركز توثيق عالمي وبنك معلومات يضم كل "الوثائق المتعلقة بالسيرة النبوية الشريفة، سواء كانت مخطوطة، أو مطبوعة، أو تسجيلات مسموعة، أو مصورة، ومختلف الوسائط، تغطي المساحة الزمنية منذ مولد سيد الأنام عليه أزكى الصلاة والسلام إلى اليوم".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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