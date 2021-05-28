سياسة
2 دقيقة قراءة
بوتين يقول إن روسيا جرّبت أحدث الأسلحة في عمليات في سوريا
أكد الرئيس الروسي أن جيش بلاده جرب أحدث الأسلحة التي يمتلكها، وأثبت مواصفاتها "الفريدة" في عمليات نفذها ضد من أسماهم "الإرهابيين" في سوريا.​​​​​​​
بوتين يقول إن روسيا جرّبت أحدث الأسلحة في عمليات في سوريا
أكد الرئيس الروسي أهمية الحفاظ على وتيرة إنتاج الأسلحة الحديثة لاستخدامها واختبارها في التدريبات العسكرية خلال السنوات القادمة / Reuters
28 مايو 2021

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن جيش بلاده جرب أحدث الأسلحة التي يمتلكها، وأثبت مواصفاتها "الفريدة" في عمليات نفذها ضد من أسماهم "الإرهابيين" في سوريا.​​​​​​​

جاء ذلك في اجتماع عقده، الخميس، مع المسؤولين عن تطوير الصناعات الدفاعية وقادة في الجيش الروسي في مدينة سوتشي.

وأفاد بوتين بأن تحليل الصراعات العسكرية في السنوات الأخيرة وتجارب الجيوش الرائدة عالمياً، أظهر مدى ضخامة الدور الذي تلعبه الصواريخ الجوالة والذخائر الموجهة على مختلف المستويات.

وأشار إلى أن الجيش الروسي "يمتلك أحدث الصواريخ الجوالة بعيدة المدى وراجمات الصواريخ والقنابل الموجهة، التي تمتلك مواصفات فريدة، تجعلها أفضل من نظيراتها الأجنبية".

وأضاف: "تم تأكيد هذه المواصفات في أعمال عسكرية حقيقية في أثناء العمليات التي جرى تنفيذها ضد الإرهابيين في سوريا".

وأكد الرئيس الروسي أهمية الحفاظ على وتيرة إنتاج الأسلحة الحديثة لاستخدامها واختبارها في التدريبات العسكرية خلال السنوات القادمة.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us