سياسة
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تصل لـ50 ألف دولار للشخص.. أموال وهدايا لتشجيع تلقي لقاح كورونا بكاليفورنيا
قال مدير إدارة الصحة العامة في كاليفورنيا: "لم يكن بعض سكان كاليفورنيا على استعداد للحصول على لقاح كوفيد-19 في اليوم الأول. جرى تصميم هذا البرنامج لتشجيع أولئك الذين يحتاجون إلى دعم إضافي للحصول على التطعيم والمساعدة في الحفاظ على كاليفورنيا آمنة".
تصل لـ50 ألف دولار للشخص.. أموال وهدايا لتشجيع تلقي لقاح كورونا بكاليفورنيا
تمثل هذه الخطوة أكبر حافز تقدمه ولاية أمريكية سعيا لإقناع الممتنعين والمتشككين في اللقاحات بالتطعيم / AFP
28 مايو 2021

تعتزم ولاية كاليفورنيا الأمريكية إنفاق 116.5 مليون دولار نقداً، وفي صورة بطاقات هدايا للمقيمين الذين يتلقون لقاحات كورونا قبل 15 يونيو/حزيران.

تمثل هذه الخطوة أكبر حافز تقدمه ولاية أمريكية سعياً لإقناع الممتنعين والمتشككين في اللقاحات بالتطعيم.

تأتي خطوة الحاكم الديمقراطي جافين نيوسوم في إطار جهود لتكثيف حملات التطعيم، إذ تستعد الولاية لإعادة فتح اقتصادها بالكامل في 15 يونيو/حزيران.

وسيفوز عشرة من سكان كاليفورنيا الذين تطعموا قبل ذلك التاريخ بجوائز على غرار اليانصيب بقيمة 1.5 مليون دولار لكل منهم، وسيربح أيضاً 30 شخصاً 50 ألف دولار لكل منهم.

وقالت الولاية إن أول مليونين يجري تطعيمهم في كاليفورنيا بدءاً من يوم الخميس سيفوز كل منهم ببطاقات هدايا بقيمة 50 دولارا نقداً أو مقابل الحصول على مواد البقالة.

وقال الدكتور توماس أراجون، مدير إدارة الصحة العامة في كاليفورنيا: "لم يكن بعض سكان كاليفورنيا على استعداد للحصول على لقاح كوفيد-19 في اليوم الأول، جرى تصميم هذا البرنامج لتشجيع أولئك الذين يحتاجون إلى دعم إضافي للحصول على التطعيم والمساعدة في الحفاظ على كاليفورنيا آمنة".

وقال نيوسوم في مؤتمر صحفي في لوس أنجلوس الخميس إن جميع سكان كاليفورنيا الذين جرى تطعيمهم منذ أن توفرت اللقاحات لأول مرة في الولاية سيدخلون في سحب للحصول على الجوائز الكبرى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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