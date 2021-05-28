سياسة
4 دقيقة قراءة
آلاف خائفون على حياتهم.. البنتاغون يخطط لإجلاء مترجمين أفغان من أفغانستان
أعلن مسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية أن الجيش يستعد لإجلاء عدد كبير من المترجمين الأفغان الذين يخشون على حياتهم من طالبان والقاعدة بعد الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، وينتظر أولئك منحهم تأشيرات هجرة من قبل الولايات المتحدة.
آلاف خائفون على حياتهم.. البنتاغون يخطط لإجلاء مترجمين أفغان من أفغانستان
أفادت تقديرات أسبوعية نشرتها القيادة الأمريكية الوسطى (سنتكوم) أن الانسحاب أنجز بنسبة تتراوح بين 16 و25 بالمئة / AFP
28 مايو 2021

أعلن مسؤولون في البنتاغون أن الجيش الأمريكي يستعد لإجلاء المترجمين الأفغان الذين يخافون على حياتهم بينما يجري انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان "بتقدم طفيف" على البرنامج الزمني المحدد لذلك.

وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك مايلي لعدد من الصحافيين الأربعاء: "ندرك أنّ هناك عدداً كبيراً من الأفغان الذين دعموا الولايات المتّحدة والتحالف، وأنّ هذا قد يعرّضهم للخطر".

وأضاف في تصريحاته التي نشرت الخميس: "ندرك أيضاً أنّه من المهم جداً أن نبقى أوفياء لهم، وأن نقوم بما هو ضروري لضمان حمايتهم، وإن تطلّب الأمر إخراجهم من البلاد في حال رغبوا ذلك".

وتابع الجنرال الأمريكي: أن "هناك خططاً يجري العمل عليها بسرعة كبيرة جداً ليس للمترجمين الفوريين فقط بل لآخرين كثر تعاونوا مع الولايات المتحدة"، موضحاً أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) لم تتلق بعد أمراً من السلطة التنفيذية بإجلائهم.

وينتظر نحو 18 ألف مترجم أفغاني وجندي وغيرهم شاركوا في دعم القوات الأمريكية اتخاذ قرارات بشأن منحهم تأشيرات هجرة إلى الولايات المتحدة، وهو عمل قد يستغرق أكثر من عامين وفق أعضاء في الكونغرس.

ويبحث البنتاغون مع وزارة الخارجية الأمريكية المكلفة بالملف في دفع الإجراءات قدماً.

وقال مايلي إن وزارة الخارجية ستتولى ترتيب انتقال المترجمين وغيرهم ممَّن عملوا مع القوات الأمريكية إلى الولايات المتحدة، خوفاً من استهدافهم في هجمات انتقامية من قبل مقاتلي طالبان.

وذكرت صحف أمريكية أن التأخير في منحهم تأشيرات قد يؤدي إلى نقل هؤلاء المرشحين للهجرة إلى دول أخرى بانتظار قرار السلطات القنصلية. وطرحت جزيرة غوام، الأرض الأمريكية، كحل مؤقت.

وعمل كثيرون من هؤلاء في الميدان لمساعدة القوات الأمريكية في قتالها طالبان والقاعدة الذين يعارضون حكومة كابول.

وأعرب قدامى الجنود الأمريكيين الذين شاركوا في الحرب الأفغانية، إضافة إلى أعضاء في الكونغرس، عن قلقهم العميق لأن الحكومة الأمريكية لا تبذل الجهد الكافي لإخراج هؤلاء الأفغان من بلدهم، مع اقتراب المهلة النهائية التي حدّدها الرئيس جو بايدن لسحب جميع القوات الأمريكية.

من جهة أخرى، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في الكونغرس الخميس إن انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان يتم "بوتيرة ثابتة، وفي الواقع يتقدم بشكل طفيف" على البرنامج المحدد.

وأضاف أوستن الذي كان يدافع عن طلبات الميزانية لوزارة الدفاع في مجلس النواب: أن "ميزانيتنا ستساعد في تطوير القدرات الجوية التي نحتاج إليها لضمان عدم انطلاق هجمات إرهابية ضد بلدنا من هذا البلد (أفغانستان) مرة أخرى".

وتابع: "سننتقل إلى علاقات ثنائية جديدة مع شركائنا الأفغان"، مؤكداً أنها علاقة "ستواصل مساعدتهم على أداء واجباتهم تجاه مواطنيهم، لكنها لن تتطلب أكثر من وجود عسكري أمريكي كافٍ لحماية دبلوماسيينا".

وأمر الرئيس بايدن في أبريل/نيسان بانسحاب 2500 جندي ما زالوا في أفغانستان بحلول 11 سبتمبر/أيلول الذكرى السنوية لهجمات 2001 التي أدت إلى الغزو الأمريكي لهذا البلد.

وأفادت تقديرات أسبوعية نشرتها القيادة الأمريكية الوسطى (سنتكوم) الثلاثاء أن الانسحاب أنجز بنسبة تتراوح بين 16 و25 بالمئة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us