سياسة
3 دقيقة قراءة
"سنرى إن كانت أمريكا ستنقذكم".. اعتقالات تطال مئات الشبان في إقليم تيغراي
شنت قوات إثيوبية وإريترية حملات اعتقال لمئات الشبان النازحين في إقليم تيغراي، ووفقاً لشهود عيان فإن الجنود صرخوا: "سنرى إن كانت أمريكا ستنقذكم الآن"، وذلك بعد فرض الولايات المتحدة قيوداً واسعة النطاق على المساعدات لإثيوبيا.
"سنرى إن كانت أمريكا ستنقذكم".. اعتقالات تطال مئات الشبان في إقليم تيغراي
شهود قالوا إن مئات الشبان ما زالوا محتجزين في مركز توزيع غونا، وهو مرفق لتخزين المساعدات والمواد الغذائية تم تحويله إلى معسكر للجيش / AFP
28 مايو 2021

أكد شهود عيان أن قوات إثيوبية وإريترية شنت حملات اعتقال لمئات الشبان في مخيمات النازحين في بلدة شيري في إقليم تيغراي مساء الاثنين الماضي.

وأخبر شهود عيان شبكة CNN أن جنوداً اثيوبيين وإريتريين اقتحموا مخيمي أدي وينفيتو وتسيهاي، وضربوا عدداً من اللاجئين هناك قبل أن يعتقلوا المئات منهم.

وأفاد الشهود بأن أربع مركبات عسكرية طوقت المخيمين وأجبروا الشبان على ركوب حافلات، وتم نقلهم إلى مكان يُعتقد أنه في ضواحي شيري.

وعندما اقتحم الجنود مدرسة مهجورة تؤوي اللاجئين، قال "الشهود إنهم صرخوا: سنرى إن كانت أمريكا ستنقذكم الآن!".

وأضاف أحد الشهود: "لقد فتحوا الباب عنوة، ولم يحصل الرجال حتى على فرصة لارتداء أحذيتهم. كان الجنود على استعداد لإطلاق النار".

وذكرت امرأة أن اثنين من أبنائها، يبلغان من العمر 19 و 24، تم جرهما من منزلهما، وتابعت: "لم يذكروا سبب أخذهم، بل قاموا فقط بجمعهم وضربهم وأخذوهم بعيداً".

وأكد الشهود أنه تم إطلاق سراح العديد من الرجال الذين تم اعتقالهم في وقت متأخر من بعد ظهر يوم الثلاثاء، بعد أن عرّفوا عن أنفسهم على أنهم عمال إغاثة. وأشارو إلى أن مئات الشبان ما زالوا محتجزين في مركز توزيع غونا، وهو مرفق لتخزين المساعدات والمواد الغذائية تم تحويله الآن إلى معسكر للجيش.

وكانت الخارجية الإثيوبية أعلنت، الاثنين، أن العقوبات الأمريكية الأخيرة "لن تردعها"، مؤكدة رفضها تدخل واشنطن في شؤونها الداخلية.

وقالت في بيان: "محاولة الإدارة الأمريكية التدخل في شؤوننا الداخلية ليست فقط غير مناسبة، ولكنها أيضاً غير مقبولة تماماً، ولا ينبغي إخبار إثيوبيا بكيفية إدارة شؤونها الداخلية وإدارتها".

وفي ما يتعلق بالاتهام بانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في منطقة تيغراي، قال بيان الخارجية إن الحكومة الإثيوبية "تفي بالتزامها بمحاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات".

وأعلنت واشنطن فرض قيود واسعة النطاق على المساعدات الاقتصادية والأمنية لإثيوبيا بسبب "الفظائع في إقليم تيغراي"، كما حظرت منح تأشيرات لمسؤولين إثيوبيين حاليين أو سابقين، وكذلك مسؤولين بالحكومة الإريترية على صلة بالأزمة.

يشار إلى أنه في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 اندلعت اشتباكات في الإقليم بين الجيش الإثيوبي و"الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي"، قبل أن تعلن أديس أبابا في 28 من الشهر ذاته، انتهاء عملية "إنفاذ للقانون" بالسيطرة على الإقليم بالكامل، رغم ورود تقارير عن استمرار انتهاكات حقوقية بالمنطقة منذ وقتها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us