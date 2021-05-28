قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال مراسم افتتاح مسجد ميدان تقسيم الشهير، الجمعة، إن افتتاح المسجد هو هدية بمناسبة ذكرى فتح إسطنبول الـ568 التي تصادف يوم السبت.

وأكد الرئيس التركي أن بناء المسجد هو حلم تم تحقيقه بعد أكثر من 30 أو 40 عاماً، مشيراً إلى أن شارع الاستقلال في ميدان تقسيم شهد تحولاً كبيراً في العقوة الثلاثة الأخيرة.

وقال الرئيس التركي: "كنت ضمن 86 شخصية طالبت بتأسيس مسجد تقسيم عام 1996.. مسجد تقسيم له أهمية في عقولنا وأرواحنا".

وأكد أن مسجد تقسيم سيتبوأ مكانة مرموقة بين معالم مدينة إسطنبول، وأعرب عن تمنياته بأن يجلب "مسجد تقسيم" الخير لإسطنبول وتركيا والعالم الإسلامي.

وأردف: "لا يساوركم الشك أن الصوت الذي يتردد صداه من مسجد تقسيم يزعج الإمبرياليين الطامعين في بلادنا وداعمي الإرهاب".

وأكد الرئيس التركي "بعد افتتاح مساجد تشامليجا وآيا صوفيا وتقسيم، نستعدّ لافتتاح مسجد بربروس في منطقة بشكتاش في إسطنبول".

وأضاف أردوغان "نواجه الكثير من التحديات والمؤامرات الداخلية والخارجية، ولن نسمح باستغلال الدين لاستهداف وحدتنا وأمننا واستقرارنا".

وجرى افتتاح مسجد تقسيم للعبادة مع أداء صلاة الجمعة، حيث أمّ الصلاة رئيس الشؤون الدينية في تركيا علي أرباش.

وإلى جانب أردوغان، حضر صلاة الجمعة في المسجد المطل على ميدان تقسيم الشهير وسط إسطنبول، عدد كبير من المسؤولين.

ومن بين الحضور نائب الرئيس فؤاد أوقطاي، ورئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، ووزير الدفاع خلوصي أقار ووزير الصناعة والتكنولوجيا مصطفى ورانك، ووزير النقل والبنى التحتية عادل قره إسماعيل أوغلو، وغيرهم.