صرح رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الجمعة، بأن بلاده تسعى لتحسين العلاقات مع جارتها تركيا.

جاءت تصريحات ميتسوتاكيس قبل زيارة وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو أثينا الأسبوع المقبل، إذ تسعى الدولتان العضوان في حلف شمال الأطلسي لإصلاح العلاقات المتوترة.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية الخميس، أنها عقدت مع نظيرتها اليونانية الجولة الرابعة من اجتماعات تدابير بناء الثقة.

وأفادت الوزارة في بيان بأن مسؤولي وزارتي الدفاع التركية واليونانية عقدا اجتماعاً يومي 26 و27 مايو/أيار الجاري عبر الفيديو كونفرانس.

وأوضحت أن الجانبين توافقا خلال الاجتماع على استمرار اللقاءات حول تدابير بناء الثقة.

وأشارت إلى أن من المقرر عقد الاجتماع القادم في العاصمة التركية أنقرة، دون تحديد موعد.

وكانت العاصمة اليونانية أثينا استضافت في الفترة 17-21 فبراير/شباط الماضي، الجولة الثالثة من الاجتماعات المذكورة.

وتواصل اليونان اتخاذ خطوات أحادية مع إدارة جنوب قبرص وبعض بلدان المنطقة بخصوص مناطق الصلاحية البحرية شرقي البحر المتوسط، وسط تجاهل حقوق تركيا وقبرص التركية بالمنطقة.

فيما يؤكّد الجانب التركي موقفه الحازم حيال اتخاذ التدابير اللازمة ضد الخطوات الأحادية، ويدعو إلى حل عادل حول الموارد النفطية في حوض شرقي المتوسط.