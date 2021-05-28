تعتزم شركة "والت ديزني" للإنتاج إغلاق 100 قناة دولية من قنواتها التليفزيونية الدولية هذا العام، بعد أن حولت تركيزها إلى خدمات البث الرقمي مثل "ديزني+".

ونقلت وكالة بلومبرغ الثلاثاء عن الرئيس التنفيذي للشركة بوب تشابك، قوله إن الإغلاقات الحديثة تأتي "إضافة إلى 30 شبكة أجنبية أغلقتها الشركة العام الماضي"، شملت "قناة ديزني" في المملكة المتحدة.

وقال تشابك إن الغالبية العظمى من المحتوى الذي كان يقدم على تلك القنوات "ستُنقَل إلى ديزني+".

وأوضح تشابك مساعي الشركة في مواكبة الرغبة المتزايدة لدى المستهلكين في مشاهدة المحتوى المقدم عبر الإنترنت، قائلاً: "نريد أن نكون في مقدمة هذه الموجة لا في آخرها".