سياسة
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لماذا تغلق "ديزني" 100 قناة تليفزيونية دولية؟
تعتزم شركة "والت ديزني" للإنتاج، إغلاق 100 قناة تليفزيونية دولية من قنواتها الدولية هذا العام، بعد أن حوّلت تركيزها إلى خدمات البثّ الرقمي مثل "ديزني+".
لماذا تغلق "ديزني" 100 قناة تليفزيونية دولية؟
نقلت بلومبرغ عن الرئيس التنفيذي للشركة بوب تشابك، قوله إن الإغلاقات الحديثة تأتي "إضافة إلى 30 شبكة أجنبية أغلقتها الشركة العام الماضي" / AFP
28 مايو 2021

تعتزم شركة "والت ديزني" للإنتاج إغلاق 100 قناة دولية من قنواتها التليفزيونية الدولية هذا العام، بعد أن حولت تركيزها إلى خدمات البث الرقمي مثل "ديزني+".

ونقلت وكالة بلومبرغ الثلاثاء عن الرئيس التنفيذي للشركة بوب تشابك، قوله إن الإغلاقات الحديثة تأتي "إضافة إلى 30 شبكة أجنبية أغلقتها الشركة العام الماضي"، شملت "قناة ديزني" في المملكة المتحدة.

وقال تشابك إن الغالبية العظمى من المحتوى الذي كان يقدم على تلك القنوات "ستُنقَل إلى ديزني+".

وأوضح تشابك مساعي الشركة في مواكبة الرغبة المتزايدة لدى المستهلكين في مشاهدة المحتوى المقدم عبر الإنترنت، قائلاً: "نريد أن نكون في مقدمة هذه الموجة لا في آخرها".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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