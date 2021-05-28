شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة، في مراسم حفل تخريج 136 حافظاً للقرآن الكريم بمدينة إسطنبول.

ونُظم الحفل في مسجد آيا صوفيا الكبير، وشارك فيه إلى جانب أردوغان نائبه فؤاد أُقطاي، ورئيس البرلمان مصطفى شنطوب، ومحمد حمدان دقلو النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، ورئيس الشؤون الدينية في تركيا علي أرباش، ومدعوون آخرون.

والخميس وصل دقلو إلى تركيا في زيارة رسمية تستغرق يومين.

وبدأت المراسم بتلاوة آيات من القرآن الكريم، تلاها تقديم الإجازات للحفاظ الـ136، بينهم عمر طيب حفيد أردوغان (من ولده نجم الدين بلال)، وعمر عاصم شنطوب ابن رئيس البرلمان.

والطلاب الـ136 من ثانوية مرمرة الأناضول للأئمة والخطباء، التابعة لغرفة تجارة إسطنبول.

كما تلا الرئيس التركي آيات من القرآن الكريم خلال الحفل، وقدم عديداً من الهدايا للمُجازين.