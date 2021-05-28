سياسة
2 دقيقة قراءة
شاهد.. أردوغان يتلو القرآن في حفل تخريج 136 حافظاً بمسجد آيا صوفيا
شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة، في مراسم حفل تخريج 136 حافظاً للقرآن الكريم بمدينة إسطنبول، كما تلا الرئيس التركي آيات من القرآن الكريم خلال الحفل، وقدم عديداً من الهدايا للمُجازين.
شاهد.. أردوغان يتلو القرآن في حفل تخريج 136 حافظاً بمسجد آيا صوفيا
أردوغان يتلو القرآن في حفل تخريج 136 حافظاً بمسجد آيا صوفيا / Others
28 مايو 2021

شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة، في مراسم حفل تخريج 136 حافظاً للقرآن الكريم بمدينة إسطنبول.

ونُظم الحفل في مسجد آيا صوفيا الكبير، وشارك فيه إلى جانب أردوغان نائبه فؤاد أُقطاي، ورئيس البرلمان مصطفى شنطوب، ومحمد حمدان دقلو النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، ورئيس الشؤون الدينية في تركيا علي أرباش، ومدعوون آخرون.

والخميس وصل دقلو إلى تركيا في زيارة رسمية تستغرق يومين.

وبدأت المراسم بتلاوة آيات من القرآن الكريم، تلاها تقديم الإجازات للحفاظ الـ136، بينهم عمر طيب حفيد أردوغان (من ولده نجم الدين بلال)، وعمر عاصم شنطوب ابن رئيس البرلمان.

والطلاب الـ136 من ثانوية مرمرة الأناضول للأئمة والخطباء، التابعة لغرفة تجارة إسطنبول.

كما تلا الرئيس التركي آيات من القرآن الكريم خلال الحفل، وقدم عديداً من الهدايا للمُجازين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us