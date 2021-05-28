سياسة
3 دقيقة قراءة
صندوق تقاعد دنماركي يدرس استبعاد إسرائيل بسبب انتهاك حقوق الفلسطينيين
قال صندوق أكادميكر الدنماركي، إنه يدرس إضافة إسرائيل إلى قائمة الدول المستبعدة لديه، إثر اعتداءاتها الأخيرة على الفلسطينيين. والصندوق ليس أول من يستبعد إسرائيل، إذا أقدمت على الخطوة صناديق الثروة السيادية في النرويج ونيوزيلندا.
صندوق تقاعد دنماركي يدرس استبعاد إسرائيل بسبب انتهاك حقوق الفلسطينيين
يحوز الصندوق سندات حكومية وشبه حكومية إسرائيلية بنحو 190 مليون كرونة دنماركية (31 مليون دولار) / Reuters
28 مايو 2021

قال صندوق تقاعد دنماركي، يدّعي أنه الأشد صرامة في العالم إزاء انتهاكات حقوق الإنسان، إنه يدرس إضافة إسرائيل إلى قائمة طويلة من الدول المستبعدة لديه، إثر اعتداءاتها الأخيرة على الفلسطينيين.

ويشرف صندوق أكادميكر الذي يبلغ حجمه 22 مليار دولار، على معاشات تقاعد المدرسين وأساتذة الجامعات في الدنمارك. وقد لقي اهتماماً كبيراً على مدار العام الماضي بعد أن قطع علاقته بسندات الحكومة الصينية، وبالسعودية عقب مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

ويحوز الصندوق سندات حكومية وشبه حكومية إسرائيلية بنحو 190 مليون كرونة دنماركية (31 مليون دولار)، إلا أن لديه بواعث قلق متنامية تجاه إسرائيل في ملف حقوق الإنسان، وكذلك تجاه روسيا وقطر ومصر والإمارات، وجميعها دول ليست على قائمة الحظر.

وقال ينس مونخ أولست، المدير التنفيذي للصندوق، في تصريحات لوكالة رويترز: "لدينا بواعث قلق حيال سجلّ حقوق الإنسان (في إسرائيل)، لكن عليّ أن أُقرّ أيضاً بالانقسام العميق في أوساط أعضائنا تجاه الأمر".

وصوّت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أمس الخميس لصالح إطلاق تحقيق دولي في مزاعم بارتكاب جرائم خلال المواجهة العنيفة التي دارت لأحد عشر يوماً هذا الشهر بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة.

وأبلغت ميشيل باشيليت، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، المجلس أن ضربات إسرائيلية مميتة على غزة ربما انطوت على جرائم حرب، وأن حماس انتهكت القانون الإنساني الدولي بإطلاقها الصواريخ على إسرائيل.

ورفضت إسرائيل القرار، وقالت إنها لن تتعاون مع التحقيق، فيما وصفت حركة حماس خطواتها بالمقاومة المشروعة.

ولن يكون الصندوق الدنماركي أول صندوق يستبعد إسرائيل، إذ أقدمت على الخطوة صناديق الثروة السيادية في النرويج ونيوزيلندا عندما قررت النأي بنفسها عن بعض الاستثمارات الإسرائيلية.

وقال الصندوق النرويجي الأسبوع الماضي، إنه قرّر استبعاد ثلاث شركات، هي هونيز هولدنغز، وشابير للهندسة والصناعة، وميفني العقارية، بسبب "مخاطر غير مقبولة"، بـ"مساهمة هذه الشركات في انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان أو الأفراد".

وكان مدير صندوق سوبر النيوزيلندي قال في مارس/آذار، إنه استبعد خمسة بنوك مملوكة ملكية إسرائيلية، لمبررات تتعلق بنهج الاستثمار المسؤول الذي ينتهجه الصندوق.

وقال أولست، مدير صندوق أكادميكر، إنه نظراً إلى عدم إصدار السلطات الفلسطينية أدوات دين سيادية، فإنها ليست "مؤهلة" لاستبعاد محتمَل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us