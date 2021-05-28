سياسة
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سفينة "الفاتح" التركية تبدأ التنقيب في بئر جديدة بالبحر الأسود
بدأت سفينة الفاتح التركية عمليات التنقيب في بئر جديدة ضمن حقل صقاريا بالبحر الأسود، تحمل اسم "توركالي-3". وعقب اكتشاف تركيا 405 مليارات متر مكعب من الغاز في حقل صقاريا الصيف الماضي، أجرت سفينة الفاتح عمليات تنقيب في بئرَي "توركالي-1" و"توركالي-2".
سفينة "الفاتح" التركية تبدأ التنقيب في بئر جديدة بالبحر الأسود
سفينة الفاتح بدأت التنقيب في البئر الجديدة "توركالي-3" بحقل صقاريا / AA
28 مايو 2021

بدأت سفينة الفاتح التركية عمليات التنقيب في بئر جديدة ضمن حقل صقاريا بالبحر الأسود، تحمل اسم "توركالي-3".

وقالت شركة البترول التركية في تغريدة الجمعة، إن سفينة الفاتح بدأت التنقيب في البئر الجديدة "توركالي-3"، في حقل صقاريا.

وعقب اكتشاف تركيا 405 مليارات متر مكعب من الغاز في حقل صقاريا الصيف الماضي، أجرت سفينة الفاتح عمليات تنقيب في بئرَي "توركالي-1" و"توركالي-2" ضمن الحقل نفسه.

وفي أغسطس/آب الماضي قال الرئيس رجب طيب أردوغان، إن سفينة التنقيب الفاتح، اكتشفت أكبر حقل للغاز الطبيعي في تاريخ تركيا بموقع "تونا-1"، في حقل صقاريا، باحتياطي 320 مليار متر مكعَّب، ثم أعلن لاحقاً ارتفاع التقديرات بعد اكتشاف 85 مليار متر مكعب إضافية من الغاز.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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