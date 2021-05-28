سياسة
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حملوا لافتات تهاجم فرنسا..  متظاهرون في مالي يؤيدون الجيش وروسيا
تظاهر مئات الماليين في العاصمة باماكو الجمعة لإظهار دعمهم لجيش بلادهم وروسيا، وذلك بعدما أعاد الجيش هذا الأسبوع تأكيد سيطرته على هذه الدولة غير المستقرة في منطقة الساحل.
حملوا لافتات تهاجم فرنسا..  متظاهرون في مالي يؤيدون الجيش وروسيا
مئات الماليين يشاركون في تظاهرة مؤيدة للجيش وروسيا في باماكو / AFP
28 مايو 2021

تظاهر مئات الماليين في العاصمة باماكو الجمعة لإظهار دعمهم لجيش بلادهم وروسيا، وذلك بعدما أعاد الجيش هذا الأسبوع تأكيد سيطرته على الدولة غير المستقرة في منطقة الساحل.

وكان ضباط عسكريون احتجزوا الرئيس الانتقالي باه نداو ورئيس وزرائه مختار وان يوم الاثنين، قبل تجريدهما من سلطاتهما وإطلاق سراحهما الخميس، في ثاني انقلاب تشهده البلاد خلال أقلّ من عام.

وقاد نداو ووان حكومة انتقالية في أعقاب انقلاب عسكري في أغسطس/آب أطاح بالرئيس المنتخب إبراهيم بوبكر كيتا.

واحتشد مئات الجمعة دعماً للجيش في ساحة بوسط باماكو وُضعت فيها صورة ضخمة لزعيم الانقلاب الجديد عاصمي غويتا.

ولوّح البعض أيضاً بالأعلام الروسية وحملوا لافتات تهاجم فرنسا التي تنشر قواتها في البلاد وتدّعي أنها لقتال مسلحين.

لكن على الرغم من التدخل الفرنسي لا يزال القتال مستمراً في هذه الدولة الشاسعة التي يبلغ عدد سكانها 19 مليون نسمة، بل وامتد إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.

وتنشر فرنسا نحو 5,100 جندي في أنحاء منطقة الساحل بإفريقيا.

وظهرت على وسائل التواصل الاجتماعي انتقادات لهذا التدخل العسكري الذي يواجه أيضاً احتجاجات متكررة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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