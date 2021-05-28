سياسة
3 دقيقة قراءة
مشجع بريطاني يقاضي مسؤولين أمنيين إماراتيين بتهمة التعذيب.. ما القصة؟
يطالب مشجع بريطاني بتعويضات عن السجن دون وجه حق والاعتداء والضرب والأذى المتعمد، لا سيما الأذى النفسي، والإهمال في أثناء احتجازه في إمارة الشارقة بين 23 يناير/كانون الثاني و12 فبراير/شباط 2019.
مشجع بريطاني يقاضي مسؤولين أمنيين إماراتيين بتهمة التعذيب.. ما القصة؟
سافر أحمد إلى الإمارات لمشاهدة مباراة ضمن منافسات كأس آسيا 2019 بين العراق وقطر / Getty Images
28 مايو 2021

اتخذ بريطاني إجراءً قانونياً ضد مسؤولين أمنيين إماراتيين، متهماً إياهم بتوقيفه واحتجازه بلا وجه حق وتعذيبه، بسبب ارتدائه زي المنتخب القطري لكرة القدم، حسبما أكّد محاموه الجمعة.

وقالت مؤسسة "كارتر-راك" للمحاماة، ومقرها لندن، في بيان، إن علي عيسى أحمد، وهو حارس أمني من مدينة ولفرهامبتون في وسط إنجلترا، أرسل خطابات مطالبة رسمية إلى ستة مسؤولين أمنيين في الإمارات الخميس.

ويطالب أحمد بتعويضات عن السجن دون وجه حق، والاعتداء والضرب، والأذى المتعمَّد ولا سيما الأذى النفسي، والإهمال، في أثناء احتجازه في إمارة الشارقة، بين 23 يناير/كانون الثاني و12 فبراير/شباط 2019.

وقال أحمد: "لقد تعرضتُ لتعذيب شديد، وكدتُ أُقتل في السجن في الإمارات".

وأضاف: "لقد حاولوا جعل الأمر يبدو كأنني فعلت هذه الأشياء بنفسي، وأنني جرحت وحرقت نفسي. من القسوة والخطأ أنهم فعلوا ذلك".

ومن بين المسؤولين الذين وردت أسماؤهم في القضية: القائد العامّ لشرطة أبو ظبي اللواء فارس خلف المزروعي، واللواء سيف الزري الشامسي قائد شرطة الشارقة، والمستشار صقر سيف النقبي رئيس نيابة أمن الدولة في أبو ظبي.

وفي عام 2019 قال أحمد لصحيفة الغارديان البريطانية، إن المسؤولين الأمنيين احتجزوه بعدما شوهد وهو يرتدي زي منتخب قطر.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر أعلنت في حزيران/يونيو 2017 قطع العلاقات مع قطر.

وأغلقت الدول الأربع مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية، ومنعت التعاملات التجارية مع الدوحة، ووقفت دخول القطريين الى أراضيها، وفرضت عليها حصاراً برياً.

وحصلت مصالحة بين الدول الأربع وقطر في قمة لمجلس التعاون الخليجي عقدت بداية عام 2021.

وسافر أحمد إلى الإمارات لمشاهدة مباراة ضمن منافسات كأس آسيا 2019 بين العراق وقطر. ولم يكن يعلم أن ارتداء القميص جريمة يعاقَب عليها بدفع غرامة وحكم بالسجن.

وقال إنه حُرم النوم والطعام والماء في أثناء الاحتجاز، وتَعرَّض للطعن مرات عدة في صدره وخاصرتيه.

وأضاف أنه كان مقتنعاً حينها بأنه سيموت في الإمارات، وأنه تَعرَّض لإساءات عنصرية ونفسية.

ولم تردّ سفارة الإمارات في لندن على اتصال وكالة الصحافة الفرنسية للتعليق على الموضوع.

وجاء اعتقال أحمد بعد أقلّ من عام على اعتقال الباحث الجامعي ماثيو هيدجز، الذي احتُجز في سجن انفرادي لأشهر، وحُكم عليه بالسجن المؤبد بتهمة التجسس، قبل أن تصدر السلطات الإماراتية عفواً عنه بعد خمسة أيام.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us