سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 29 مايو/أيار 2021
نشرة يومية مقدمة من TRT عربي، لأهمّ الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفّر لكم كلّ صباح جولة شاملة لأهمّ ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 29 مايو/أيار 2021
قال الرئيس التركي إن افتتاح مسجد تقسيم هدية بمناسبة ذكرى فتح إسطنبول الـ568 / AFP
29 مايو 2021

أهم الأحداث:

أردوغان يفتتح مسجد تقسيم ويقول إنه هدية فتح إسطنبول، و"الرئاسي" الليبي يحذر من "تصرفات عسكرية أحادية" تؤجج الصراع في البلاد.

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أردوغان: مسجد تقسيم هدية ذكرى فتح إسطنبول

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال مراسم افتتاح مسجد ميدان تقسيم الشهير الجمعة إن افتتاح المسجد هو هدية بمناسبة ذكرى فتح إسطنبول الـ568 التي تصادف يوم السبت. [TRT عربي]

وأكد الرئيس التركي أن بناء المسجد هو حلم حُقِّق بعد أكثر من 30 أو 40 عاماً، مشيراً إلى أن شارع الاستقلال في ميدان تقسيم شهد تحولاً كبيراً في العقود الثلاثة الأخيرة. [TRT عربي]

مناورات حفتر.. "الرئاسي" الليبي يحذر من "تصرفات أحادية عسكرية" تؤجج الصراع

حذّر المجلس الرئاسي الليبي الجمعة من "التصرفات العسكرية الأحادية" التي من شأنها "إعادة تأجيج الصراع وعرقلة العملية السياسية" في البلاد. [TRT عربي]

جاء ذلك وفق بيان عبد الله اللافي نائب رئيس المجلس الرئاسي، عشية إعلان مليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر إقامة عرض عسكري ضخم في مدينة بنغازي (شرق) السبت. [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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