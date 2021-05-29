سياسة
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إندونيسيا تُفرج عن ناقلة نفط إيرانية.. لماذا احتجزتها 4 أشهر؟
قررت إندونيسيا الإفراج عن ناقلة نفط إيرانية (إم.تي هورس) بعد صدور حكم قضائي بذلك في وقت سابق من الأسبوع، لكن مع وضع قائدها تحت المراقبة لمدة عامين من دون أي غرامة.
إندونيسيا تُفرج عن ناقلة نفط إيرانية.. لماذا احتجزتها 4 أشهر؟
المحكمة أصدرت حكماً بالإفراج عن الناقلة لكن مع وضع قائدها تحت المراقبة لمدة عامين من دون أي غرامة (أرشيفية) / Reuters
29 مايو 2021

قال مسؤول إندونيسي ووسائل إعلام إيرانية رسمية السبت إنه جرى الإفراج عن ناقلة ترفع علم إيران كانت محتجزة في إندونيسيا منذ يناير/كانون الثاني.

وقال ويسنو برامانديتا المتحدث باسم خفر السواحل الإندونيسي إنه تقرر الإفراج عن الناقلة (إم.تي هورس) الجمعة بعد صدور حكم قضائي بذلك في وقت سابق من الأسبوع.

وأضاف المتحدث أن المحكمة أصدرت حكماً بالإفراج عن الناقلة لكن مع وضع قائدها تحت المراقبة لمدة عامين من دون أي غرامة.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية إن السفينة استأنفت مهمتها وستعود إلى الوطن بعد الانتهاء منها.

كانت إندونيسيا قالت لدى احتجاز الناقلة إن خفر السواحل اشتبه في نقلها نفطاً على نحو غير مشروع في مياه البلاد، في حين قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن الاحتجاز كان بسبب "مسألة فنية تحدث في مجال الشحن".

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية (صدا وسيما): "أُفرِج يوم الجمعة عن الناقلة إم.تي هورس التابعة لشركة النفط الوطنية الإيرانية التي كانت محتجزة في المياه الإندونيسية منذ 24 يناير/كانون الثاني".

وأضافت: "استأنفت الناقلة مهمتها وستعود إلى مياه البلاد بعد الانتهاء منها".

ونقلت وكالة أنباء وزارة النفط الإيرانية عن الشركة المالكة للناقلة القول: "حمى طاقم إم.تي بما قدمه من تضحية وأبداه من عزم على مواصلة مهمته، مصلحة إيران الوطنية في الحفاظ على تصدير نفطها ومنتجاتها البترولية".

وتخضع إيران لعقوبات أمريكية قاسية تستهدف في الأساس صادراتها من النفط، ويتهمها البعض بإخفاء وجهة مبيعاتها النفطية من خلال تعطيل أنظمة تعقُّب المسار على ناقلاتها.

والعام الماضي استخدمت إيران الناقلة (إم.تي هورس) في تسليم 2.1 مليون برميل من المكثفات إلى فنزويلا التي تخضع لعقوبات أمريكية أيضاً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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