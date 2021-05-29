سياسة
2 دقيقة قراءة
ركود اقتصادي عمّقه كورونا.. عجز ميزانية فرنسا يصل إلى 220 مليار يورو بـ2021
أكد وزير الحسابات الفرنسي السبت أن عجز ميزانية الحكومة سيصل إلى "نحو 220 مليار يورو" في 2021، بسبب الأزمة الحادة التي تسبب بها وباء كورونا، وسجّل الاقتصاد الفرنسي ركوداً كبيراً عام 2020 جراء أزمة تفشِّي الوباء مع تراجع إجمالي الناتج الداخلي.
ركود اقتصادي عمّقه كورونا.. عجز ميزانية فرنسا يصل إلى 220 مليار يورو بـ2021
سجّل الاقتصاد الفرنسي ركوداً كبيراً عام 2020 جراء أزمة تفشي كورونا / Reuters
29 مايو 2021

قال وزير الحسابات العامة أوليفييه دوسوبت السبت إن العجز في الميزانية الحكومية في فرنسا سيصل إلى "نحو 220 مليار يورو" في 2021، مقابل 173.3 مليار يورو في تقديرات قانون المالية الأولي.

وقال وزير الحسابات العامة لوكالة الصحافة الفرنسية إن هذا التفاقم الذي يبلغ نحو 47 ملياراً في عجز الميزانية هو "نتيجة لإجراءات الدعم التي نواصل اتخاذها لدعم الانتعاش على أفضل وجه".

وألحق وباء كورونا أضراراً كبيرة باقتصاديات دول العالم، بما فيها فرنسا التي تراجع إجمالي ناتجها الداخلي 0,1% في الفصل الأول من العام الجاري حسب تقديرات نُشرت الجمعة.

وكان وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير أعلن أن القيود الجديدة التي فُرضت للحد من انتشار وباء كورونا دفعت الحكومة الفرنسية إلى خفض تقديراتها للنمو الاقتصاد إلى 5% أي نقطة مئوية واحدة.

وقال لومير للصحيفة الأسبوعية "لوجورنال دو ديمانش" إن "إغلاق المدارس و150 ألف متجر لا بد منه للحد من انتشار فيروس كورونا، لكن هذه الإجراءات سيكون لها تأثير على الاقتصاد الفرنسي".

وأضاف الوزير الفرنسي: "لهذا السبب سنخفض (تقديرات) نمونا من 6% إلى 5% في 2021".

وكان إجمالي الناتج المحلي لفرنسا سجل انكماشاً نسبته 8.2% في 2020.

وسجّل الاقتصاد الفرنسي ركوداً كبيراً عام 2020 جراء أزمة تفشي كورونا مع تراجع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 8.3%، حسب تقديرات أولية نشرها الجمعة المعهد الوطني للإحصاء.

وبعد تسجيل نموّ بـ1.5% عام 2019 وهو من بين الأعلى في منطقة اليورو سجّلت فرنسا في 2020 ركوداً قياسياً منذ الحرب العالمية الثانية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us