شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت بمراسم افتتاح برج تشامليجا في إسطنبول، أعلى مبنى في المدينة.

وقال الرئيس أردوغان في كلمة خلال المراسم: "أسأل الله أن يجلب برج تشامليجا الذي سيخدم محطات الإذاعة والتلفزة ووسائل الإعلام وشركات الاتصالات الخير لبلادنا ومدينتنا".

ولفت إلى أن برج تشامليجا المطل على مضيق البوسفور يرتفع 587م عن سطح البحر ويعد أعلى مبنى في إسطنبول.

وأضاف: "بفضل هذا البرج انتقلنا إلى النموذج الهوائي الواحد في فاعليات الاتصالات والبث، وبذلك قضينا على التلوث البصري في تلة "تشامليجا" بإسطنبول.

وتابع أردوغان: "واجهنا عدداً من العراقيل والحملات المضادة خلال إنجاز مشاريع البنى التحتية في البلاد".

وأكد الرئيس التركي أن بلاده تتمتع بجغرافيا نادرة وخصوصاً مدينة إسطنبول التي تعد القلب النابض لجغرافيا الأناضول، ويرتبط بها كل مواطن تركي بشكل أو بآخر.

وشدد الرئيس التركي على أن حكومته تريد إسطنبول بالإضافة إلى جمال طبيعتها أن تضم أيضاً مشاريع عالمية، ونوه بسعي بلاده لتحقيق الإنجازات في هذا المجال.

من ناحية أخرى قال الرئيس أردوغان إنه سيُوضع حجر الأساس لقناة إسطنبول المائية نهاية يونيو/حزيران القادم.

وأشار إلى أنه ستُبنى مدينتان على ضفتَي قناة إسطنبول.

ونوه بأن مشروع قناة إسطنبول المائية "سيضفي قيمة جمالية إضافية على المدينة جغرافياً واستراتيجياً وطبيعياً".