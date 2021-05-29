سياسة
2 دقيقة قراءة
أردوغان يفتتح برج تشامليجا ويعلن موعد وضع حجر الأساس لمشروع قناة إسطنبول
افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمراسم احتفالية السبت برج تشامليجا، البناء الأعلى في إسطنبول، وأعلن أن وضع حجر الأساس لقناة إسطنبول المائية سيحدث بنهاية يونيو/حزيران المقبل، وستُنشأ مدينتان على ضفتَي القناة الجديدة.
أردوغان يفتتح برج تشامليجا ويعلن موعد وضع حجر الأساس لمشروع قناة إسطنبول
أردوغان أعلن خلال افتتاحه برج تشامليجا عن موعد وضع حجر الأساس لقناة إسطنبول / AA
29 مايو 2021

شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت بمراسم افتتاح برج تشامليجا في إسطنبول، أعلى مبنى في المدينة.

وقال الرئيس أردوغان في كلمة خلال المراسم: "أسأل الله أن يجلب برج تشامليجا الذي سيخدم محطات الإذاعة والتلفزة ووسائل الإعلام وشركات الاتصالات الخير لبلادنا ومدينتنا".

ولفت إلى أن برج تشامليجا المطل على مضيق البوسفور يرتفع 587م عن سطح البحر ويعد أعلى مبنى في إسطنبول.

وأضاف: "بفضل هذا البرج انتقلنا إلى النموذج الهوائي الواحد في فاعليات الاتصالات والبث، وبذلك قضينا على التلوث البصري في تلة "تشامليجا" بإسطنبول.

وتابع أردوغان: "واجهنا عدداً من العراقيل والحملات المضادة خلال إنجاز مشاريع البنى التحتية في البلاد".

وأكد الرئيس التركي أن بلاده تتمتع بجغرافيا نادرة وخصوصاً مدينة إسطنبول التي تعد القلب النابض لجغرافيا الأناضول، ويرتبط بها كل مواطن تركي بشكل أو بآخر.

وشدد الرئيس التركي على أن حكومته تريد إسطنبول بالإضافة إلى جمال طبيعتها أن تضم أيضاً مشاريع عالمية، ونوه بسعي بلاده لتحقيق الإنجازات في هذا المجال.

من ناحية أخرى قال الرئيس أردوغان إنه سيُوضع حجر الأساس لقناة إسطنبول المائية نهاية يونيو/حزيران القادم.

وأشار إلى أنه ستُبنى مدينتان على ضفتَي قناة إسطنبول.

ونوه بأن مشروع قناة إسطنبول المائية "سيضفي قيمة جمالية إضافية على المدينة جغرافياً واستراتيجياً وطبيعياً".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us