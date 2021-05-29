نفت وزارة الصحة المصرية ما صرّح به شقيق الفنان الكوميدي الراحل سمير غانم من أن سبب وفاة أخيه هو إصابته بمرض "الفطر الأسود".

وكان شقيق غانم كشف في أثناء مراسم الدفن عن تفاصيل الأيام الأخيرة لأخيه، قائلاً إن "عينه اليمنى أصابها فطر أسود، أدى إلى تدهور حالته سريعاً".

وشغل المرض المتفشي في الهند أذهان المصريين مؤخراً، خصوصاً بعد أن تصدرت عبارات "أعراض الفطر الأسود" و"الفطر الأسود في مصر" قائمة أكثر 10 عبارات متداوَلة على موقع غوغل بمصر في الأيام الأخيرة.

والفطر الأسود نوع من الفطريات ينتمي إلى عائلة العفنيات، ويعيش في البيئات الرطبة كالتربة والموادّ العضوية المتحللة كالأسمدة. ويؤثّر الفطر العفني في الجيوب الأنفية والرئتين والمخ.

من جانبه أوضح رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة المصرية علاء عيد، أن "المرض ليس مُعدِياً"، مؤكداً أن عدد حالات الإصابة به محدودة بين المرضى المصابين بكورونا.

كما أكد عيد أن مرض الفطر الأسود "ليس جديداً"، فقد رصد أحد مراكز علاج الأورام وجود الفطر الأسود لدى 45 مريضاً بالسرطان بين عامَي 2007 و2017، ويعرف الأطباء كيفية التعامل معها، حسب عيد.

من جانبها قالت وزارة الصحة المصرية إن "مرضى الإيدز والسكري وحالات السرطان المتأخرة، والمرضى الذين خضعوا لنقل الأعضاء، ومدمني المخدرات وحديثي الولادة، هم الأكثر عرضة للإصابة بالفطر الأسود".