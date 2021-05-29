قال الجيش الليبي إن مرتزقة سوريين وسودانيين يشاركون في الاستعراض العسكري الذي تقيمه السبت مليشيا اللواء الانقلابي خليفة حفتر في قاعدة بنينا شرقي البلاد.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها لمراسل الأناضول، الناطق باسم "غرفة عمليات تحرير سرت-الجفرة" التابعة للجيش، الهادي دراه.

وقال دراه إن "سوريين وسودانيين يشاركون في العرض العسكري الذي تقيمه مليشيات حفتر في بنغازي".

وأضاف أن "المرتزقة السوريين يقيمون في قاعدة بنينا الجوية، وعددهم 3 آلاف".

وأشار إلى "وصول دفعة جديدة قوامها 1500 من المرتزقة السودانيين خلال شهر رمضان الماضي" لدعم مليشيات حفتر.

وأكّد دراه أن "عدد الليبيين المشاركين في العرض العسكري قليل، وسيُمنح كل واحد من الليبيين مبلغ ألف دينار (225 دولاراً) لقاء مشاركته".

واستطرد: "نرصد كل التحركات، ولدينا استخبارات تعمل بكل مهنية، ويصل إلينا كل شيء حتى من مقرات الرجمة (معقل حفتر)".

وتساءل دراه: "أين القائد الأعلى للجيش الليبي (رئيس المجلس الرئاسي) والأمم المتحدة راعية اتفاق 5+5 مما يحدث في الشرق الليبي؟".

ونفت السلطات السودانية أكثر من مرة أي علاقة لها بإرسال مرتزقة إلى ليبيا، معلنةً إحباطها عمليات هجرة غير نظامية لسوريين إلى ليبيا للعمل مرتزقة.

والخميس أعلنت مليشيا حفتر نيتها إقامة عرض عسكري ضخم في قاعدة بنينا السبت.

ورداً على ذلك حذّر نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي، في بيان الجمعة، من "التصرفات العسكرية الأحادية" التي من شأنها "إعادة تأجيج الصراع وعرقلة العملية السياسية" في البلاد.

ولعدة سنوات، وبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب، قاتلت مليشيا حفتر حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دولياً.

ويأمل الليبيون أن يقود انفراج سياسي راهن بين الفرقاء إلى نهاية للنزاع في البلد النفطي، عقب تَسلُّم حكومة وحدة وطنية ومجلس رئاسي جديدين السلطة في مارس/آذار الماضي، لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.