أعلنت السلطات السعودية السماح باستقبال المسافرين إليها من 11 دولة معظمها أوروبية، بدءاً من الأحد، مع خضوع الوافدين لإجراءات الحجر الصحي.

وغرّدَت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" السبت، قائلة إنها ستسمح للقادمين من "الإمارات وألمانيا والولايات المتحدة وإيرلندا وإيطاليا والبرتغال وبريطانيا والسويد وسويسرا وفرنسا واليابان"، بدخول أراضيها، اعتباراً من الأحد، مع تطبيق الحجر الصحي "المؤسساتي" عليهم.

وقالت السلطات السعودية إن الخطوة تأتي نظراً إلى "استقرار الوضع الوبائي في البلاد"، إضافة إلى سيطرة الدول التي شملها القرار على الفيروس.

وكانت السعودية ألغت في منتصف مايو/أيار الجاري، الحجر الصحي على الوافدين إليها جواً، ما داموا تَلقَّوا لقاح كورونا، ويحملون شهادة تؤكّد حصولهم على التطعيم.

وفي فبراير/شباط أغلقت السعودية أبوابها أمام الوافدين من 20 دولة، واستثنت مواطنيها، في محاولة لكبح جماح الوباء.