سياسة
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برنامج الفضاء الوطني.. إطلاق شركة تركية لتكنولوجيا الأقمار الصناعية
أعلن رئيس الصناعات الدفاعية في الرئاسة التركية إسماعيل دمير، قرب إطلاق شركة وطنية متخصصة في مجال تكنولوجيا الأقمار الصناعية.
برنامج الفضاء الوطني.. إطلاق شركة تركية لتكنولوجيا الأقمار الصناعية
إطلاق شركة متخصصة في تكنولوجيا الأقمار الصناعية بتركيا / AA
29 مايو 2021

أعلن رئيس الصناعات الدفاعية في الرئاسة التركية إسماعيل دمير، قرب إطلاق شركة وطنية متخصصة في مجال تكنولوجيا الأقمار الصناعية.

جاء ذلك خلال كلمة له السبت، في "الندوة الأولى لاقتصاديات وقانون وعلوم الفضاء"، التي عُقدت بجامعة إسطنبول.

وقال دمير إن إطلاق شركة وطنية تهتمّ بتطوير تكنولوجيا الأقمار الصناعية "سيكون عاملاً مهمّاً لتحقيق أهداف برنامج الفضاء الوطني التركي".

وأضاف أن رئاسة الصناعات الدفاعية التركية من أكبر الداعمين لسياسة توطين الخبرات المعرفية، في مختلف المجالات المهمة والحساسة.

وفي 10 فبراير/شباط الماضي استعرض الرئيس التركي 10 أهداف لبرنامج الفضاء الوطني، من أبرزها إرسال مركبة إلى القمر بحلول 2023، وتأسيس ميناء فضائي (موقع لإطلاق واستقبال المركبات الفضائية)، وإنشاء منطقة لتطوير تقنيات الفضاء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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