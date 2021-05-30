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أردوغان يفتتح برج تشامليجا ويعلن موعد وضع حجر الأساس لمشروع قناة إسطنبول، ومرتزقة من سوريا والسودان يشاركون في عرض عسكري لحفتر.

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أردوغان يفتتح برج تشامليجا ويعلن موعد وضع حجر الأساس لمشروع قناة إسطنبول

شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمراسم افتتاح برج تشامليجا في إسطنبول، أعلى مبنى في المدينة. [TRT عربي]

وقال الرئيس أردوغان في كلمة خلال المراسم: "أسأل الله أن يجلب برج تشامليجا الذي سيخدم محطات الإذاعة والتلفزة ووسائل الإعلام وشركات الاتصالات الخير لبلادنا ومدينتنا". [TRT عربي]

من ناحية أخرى قال الرئيس أردوغان إنه سيُوضع حجر الأساس لقناة إسطنبول المائية نهاية يونيو/حزيران القادم. [TRT عربي]

ليبيا.. مرتزقة من سوريا والسودان يشاركون في عرض عسكري لحفتر

قال الجيش الليبي إن مرتزقة سوريين وسودانيين يشاركون في الاستعراض العسكري الذي أقامته السبت مليشيا اللواء الانقلابي خليفة حفتر في قاعدة بنينا شرقي البلاد. [TRT عربي]

وقال الناطق باسم "غرفة عمليات تحرير سرت-الجفرة" التابعة للجيش، الهادي دراه، إن "سوريين وسودانيين يشاركون في العرض العسكري الذي تقيمه مليشيات حفتر في بنغازي". [TRT عربي]

وأشار إلى "وصول دفعة جديدة قوامها 1500 من المرتزقة السودانيين خلال شهر رمضان الماضي" لدعم مليشيات حفتر. [TRT عربي]