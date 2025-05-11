وقال رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية كييف إن وحدات الدفاع الجوي الأوكرانية تصدت لهجوم جوي روسي على المدينة بعد أن حذرت القوات الجوية من هجوم بطائرات مسيرة.

ووفق وكالة رويترز، سُمع دوي انفجارات في كييف بدت كأنها أنظمة دفاع جوي تؤدي عملها.

وكانت السفارة الأمريكية في كييف حذرت من هجوم جوي "كبير محتمل" في الأيام المقبلة، وطلبت من مواطنيها الاستعداد للبحث عن ملجأ حال انطلاق صفارات الإنذار من الغارات الجوية.

وجاء الهجوم بعد ساعات من اقتراح بوتين إجراء محادثات مباشرة مع أوكرانيا في 15 مايو/أيار الجاري في إسطنبول وذلك "بهدف التوصل إلى سلام مستدام".

واقترح بوتين إجراء محادثات مباشرة مع أوكرانيا في إسطنبول في محاولة "للقضاء على الأسباب الجذرية للصراع وتحقيق هدف استعادة السلام الدائم طويل الأمد".

وعلى الرغم من الضغوط العلنية والخاصة من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والتحذيرات المتكررة من القوى الأوروبية، فإن بوتين لم يقدم سوى القليل من التنازلات لإنهاء الحرب.

وقال بوتين إنه سيتحدث مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت لاحق من اليوم الأحد بشأن تسهيل المحادثات، التي قال إنها قد تؤدي إلى وقف إطلاق النار.

وتابع: "لم تكن روسيا هي من وقفت المفاوضات في 2022 وإنما كييف. ومع ذلك، نقترح أن تستأنف كييف المفاوضات المباشرة دون أي شروط مسبقة"، وقال: "نعرض على سلطات كييف استئناف المحادثات يوم الخميس في إسطنبول".

ولم يصدر أي رد حتى الآن من كييف على المقترح الروسي الذي جاء في الساعات الأولى من اليوم الأحد.

من جانبها، اتهمت أوكرانيا روسيا بانتهاك وقف إطلاق النار الذي أعلنته مراراً وتكراراً، وطالبت، إلى جانب القوى الأوروبية الكبرى، أمس السبت، بوتين بالموافقة على وقف إطلاق نار غير مشروط لمدة 30 يوماً أو مواجهة عقوبات "ضخمة" جديدة.

وأمس السبت، دفعت قوى أوروبية كبرى، بدعم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بمبادرة لهدنة غير مشروطة في أوكرانيا لمدة 30 يوماً، مهددة بفرض عقوبات "هائلة" على بوتين إذا رفض خلال أيام.

وحدد زعماء بريطانيا وفرنسا وألمانيا وبولندا وأوكرانيا موعد بدء وقف إطلاق النار في 12 مايو/أيار خلال اجتماع في كييف، أجروا خلاله مكالمة هاتفية مع ترمب.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في مؤتمر صحفي: "جميعنا هنا إلى جانب الولايات المتحدة نرفع صوتنا عالياً لبوتين. إذا كان جاداً بشأن السلام فلديه فرصة لإثبات ذلك"، وأضاف: "لا مزيد من الحجج والأعذار.. لا مزيد من الشروط والتسويف".

وبعد وقت قصير من إعلان الزعماء الأوروبيين، نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله: "نسمع كثيراً من التصريحات المتناقضة من أوروبا. إنها بوجه عام تصادمية بطبيعتها، ولا تهدف إلى إحياء علاقاتنا. هذا كل شيء".

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن بيسكوف قوله في وقت لاحق إن روسيا ستدرس اقتراح وقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن لموسكو موقفها الخاص.

وجرى تشديد العقوبات الغربية على روسيا منذ حربها على أوكرانيا عام 2022 دون أن يسفر ذلك عن إنهاء الحرب. لكن تنفيذ التهديد سيكون دلالة على تنامي الوحدة الغربية بعد أشهر من الضبابية بشأن السياسة الأمريكية منذ عودة ترمب إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني.

وبعد التعامل المباشر مع مسؤولين في روسيا والاشتباك علناً مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقطع المساعدات العسكرية الحيوية عن كييف لفترة وجيزة، أصلحت واشنطن العلاقات مع أوكرانيا ووقعت على اتفاق يمنح الولايات المتحدة أفضلية في أي صفقات جديدة بشأن المعادن الأوكرانية.

ولم يعلق ترمب بعد على تصريحات الزعماء الأوروبيين، وكان قد عبر عن شعوره بخيبة الأمل إزاء ما تعتبرها واشنطن مماطلة من جانب بوتين بشأن وقف إطلاق النار.



وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس السبت، إن بلاده تتشاور مع شركائها بشأن إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا لدعمها في الصراع مع روسيا، دون أن يوضح ما يمكن أن يتضمنه هذا الوجود العسكري. وأضاف ماكرون لصحيفة "لو باريزيان": "نعمل على أن يكون للدول الشريكة حضور ووجود استراتيجي. جرت عدة اتصالات بين قادة الجيوش في بريطانيا وفرنسا وأوكرانيا، الذين ينسقون العمل مع جميع شركائهم”.



