الحرب على غزة
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استشهاد فلسطينيَّين برفح.. وقادة عرب يتوافدون على القاهرة للمشاركة في قمة طارئة بشأن فلسطين
أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا حرب الإبادة التي ارتكبتها إسرائيل إلى "48 ألفاً و397 شهيداً" منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
استشهاد فلسطينيَّين برفح.. وقادة عرب يتوافدون على القاهرة للمشاركة في قمة طارئة بشأن فلسطين
استشهاد فلسطينيين اثنين بنيران مسيرة إسرائيلية في رفح / MAXAR TECHNOLOGIES VIA GOOGLE/ Handout via Reuters
3 مارس 2025

وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي بشأن الشهداء والجرحى الفلسطينيين في القطاع: "وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ48 الماضية 9 شهداء، بينهم 4 انتُشلت جثامينهم من تحت الأنقاض، و5 شهداء جدد، و21 إصابة".

وأعلنت "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 48 ألفاً و397 شهيداً و111 ألفاً و824 إصابة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023"، مشيرة إلى وجود عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم لنقص المُعَدّات.

استشهاد اثنين في رفح

وأفادت مصادر طبية، اليوم الاثنين، باستشهاد فلسطينيَّين بنيران أطلقتها طائرة مسيّرة إسرائيلية في منطقة رفح جنوبي قطاع غزة.

قمة طارئة

وفي ذات السياق، بدأ قادة عرب، اليوم الاثنين، بالتوافد على العاصمة المصرية القاهرة للمشاركة في قمة طارئة، الثلاثاء، تبحث "التطورات الخطيرة في فلسطين".

وأفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية بوصول رئيس البلاد عبد اللطيف رشيد إلى القاهرة، للمشاركة في القمة العربية لمناقشة التطورات في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية.

وفي البحرين، أعلن الديوان الملكي أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة، رئيس الدورة الحالية للقمة العربية، سيغادر المملكة، الاثنين، متوجهاً إلى مصر.

وأضاف أن الملك سيرأس وفد البحرين المشارك في القمة لبحث تطورات القضية الفلسطينية، كما سيرأس أعمال القمة، حسب وكالة الأنباء البحرينية الرسمية مساء الأحد.

والاثنين، ذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن ممثل أمير البلاد مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولي العهد صباح خالد الحمد الصباح "يغادر أرض الوطن الثلاثاء متوجهاً إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة لترؤس وفد الكويت في القمة العربية غير العادية".

ووصل وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني برفقة وفد إلى القاهرة، الاثنين، لحضور جلسة تحضيرية على المستوى الوزاري للقمة العربية غير العادية (قمة فلسطين)، وفق وكالة الأنباء السورية الرسمية.

وينتظر أن يشارك الرئيس السوري أحمد الشرع في قمة الثلاثاء، وفق الوكالة السورية مؤخراً.

وكشفت الخارجية التونسية في بيان الاثنين، أن الرئيس قيس سعيد كلف وزير الخارجية محمد النفطي ترؤس وفد بلاده في القمة، على أن يشارك، الاثنين، في اجتماع وزاري تحضيري بالقاهرة.

وتناقش قمة القاهرة "التطورات المستجدة والخطيرة للقضية الفلسطينية"، حسب هيئة الاستعلامات المصرية (رسمية)، الاثنين.

وتبحث القمة "الوصول إلى قرار وموقف عربي موحد يرفض التهجير، ويؤكد الإجماع العربي لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ودولية لوقف محاولات إخراج الفلسطينيين من أراضيهم، وخطط إعادة إعمار غزة دون إخراج الفلسطينيين من أراضيهم، كما ستدعم استكمال اتفاق وقف النار ومنع أي خروقات"، وفق الهيئة.

ومنذ 25 يناير/كانون الثاني الماضي، يروّج الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لمخطط تهجير فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلَدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى، ومنظمات إقليمية ودولية.

وبلورت مصر خطة عربية شاملة لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين منها، خشية تصفية القضية الفلسطينية، وتعتزم عرضها على قمة الثلاثاء.

وستكون هذه ثاني قمة تُعقد بشأن القضية الفلسطينية والأوضاع في غزة خلال أسبوعين، بعد القمة العربية التشاورية التي عُقدت في الرياض يوم 21 فبراير/شباط الماضي، بمشاركة قادة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن.

كما ستكون ثالث قمة طارئة بشأن غزة تُعقد خلال 16 شهراً بعد القمتين العربيتين الإسلاميتين بالرياض في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 و2024.

وتنصلت إسرائيل من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى مع حركة حماس في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، برفضها الانتقال إلى مرحلته الثانية، بعد أن انتهت الأولى منتصف ليل السبت/الأحد الماضيين.

وادّعت تل أبيب أن حماس ترفض التجاوب مع مقترح أمريكي لوقف إطلاق نار مؤقت خلال شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي، وقررت وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة اعتباراً من أمس الأحد.

وتؤكد حماس التزامها الاتفاق وتطالب بإلزام إسرائيل إياه، وتدعو الوسطاء للبدء فوراً بمفاوضات المرحلة الثانية، واعتبرت قرار منع المساعدات "ابتزازاً رخيصاً وجريمة حرب وانقلاباً سافراً على الاتفاق".

ومنذ سريان الاتفاق خرقته إسرائيل أكثر من 900 مرة، ما أدى إلى استشهاد 116 فلسطينياً وإصابة 490 آخرين، كما لم تلتزم البرتوكول الإنساني، إذ سمحت فقط بإدخال قدر شحيح جداً من المساعدات الإنسانية، وفق المكتب الإعلامي الحكومي ووزارة الصحة بغزة.

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