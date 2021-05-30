أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" السبت فشل اختبار صواريخ من طراز SM-6 التابعة لمنظومة الدفاع الجوي "إيغيس" الخاصة باعتراض صواريخ باليستية.

وقالت وكالة الدفاع الجوي التابعة للبنتاغون في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني: "أجرينا بالتعاون مع القوات البحرية الأمريكية يوم 29 مايو/أيار اختبارات منظومة الدفاع الصاروخي إيغيس".

وأوضح البيان أن "الهدف من الاختبار عرض قدرات سفينة مزودة بالمنظومة على رصد صاروخ باليستي متوسط المدى ومراقبته واعتراضه وتدميره بواسطة صاروخين مضادين من طراز Standard Missile 6 Dual II".

وأكد أن "عملية الاعتراض لم تُنفَّذ"، مضيفاً أن "الجهات المعنية بدأت فحصاً لتحليل نتائج الاختبار بهدف تحديد المشاكل التي حالت دون ذلك".

​​​​​​​وصاروخ SM-6 الأمريكي يتمتع بنظام توجيه ذاتي ويبلغ مداه نحو 240 كلم وينطلق بسرعة قصوى تبلغ 3.5 ماخ، ما يجعله قادراً على الاشتباك مع الأسلحة فائقة السرعة في نقاط بعيدة نسبياً عن السفن التي يدافع عنها.