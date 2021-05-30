سياسة
3 دقيقة قراءة
لماذا عقد رئيس وزراء بريطانيا قرانه بحفل سري؟
قالت وسائل إعلام بريطانية إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عقد قرانه السبت في حفل سري على خطيبته كاري سيموندز التي أنجب منها طفلاً في أبريل/نيسان الماضي، وحضر حفل الزواج عدد محدود جداً من الأقارب والأصدقاء يقدر بـ30 شخصاً.
لماذا عقد رئيس وزراء بريطانيا قرانه بحفل سري؟
كان بوريس جونسون أول رئيس حكومة بريطاني يعيش مع شريكة من دون زواج عندما انتُخب في 2019 / Reuters
30 مايو 2021

ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عقد قرانه السبت على خطيبته كاري سيموندز في "حفل سري".

وقالت صحيفتا "ميل أون صنداي" و"ذي صن" إن جونسون (56 عاماً) المعروف بحياته العاطفية الحافلة تزوج سيموندز (33 عاماً) في كاتدرائية ويستمنستر الكاثوليكية بحضور أصدقاء مقربين وأقارب.

وجونسون هو ثاني رئيس وزراء بريطاني يتزوج خلال ولايته بعد روبرت جينكينسون الذي تولى رئاسة الحكومة قبل قرنين وتزوج في 1822 بينما كان يشغل هذا المنصب.

وكان جونسون وسيموندز ينتظران منذ أشهر عقد قرانهما بعدما اضطرا العام الماضي إلى تأخير خطتهما بسبب وباء كوفيد-19. وكانا قد أعلنا خطوبتهما في ديسمبر/كانون الأول 2019 ورُزقا بصبي يبلغ من العمر عاماً واحداً ويحمل اسم ويلفريد.

وذكرت صحيفة "ميل أون صنداي" أن نحو ثلاثين شخصاً حضروا حفل الزفاف السبت، وهو الحد الأقصى المسموح به حالياً بموجب إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا بعد تلقِّيهم دعوات في اللحظة الأخيرة.

وقد عقد قرانهما الكاهن الذي عمَّد نجلهما، حسب صحيفة "ذي صن".

وشكَّل حفل الزواج مفاجأة بعدما أفادت معلومات في وقت سابق من الأسبوع الجاري أن جونسون وخطيبته يُعدان لحفل زفاف سيقام في 30 يوليو/تموز من العام المقبل.

وتزوج جونسون مرتين في السابق وله أربعة أولاد من زوجته السابقة المحامية مارينا ويلير التي انفصل عنها في 2018 وأتم طلاقه منها في نوفمبر/تشرين الأول الماضي.

وأفادت معلومات بأنه أنجب ابنة من علاقة غرامية سابقة.

وعندما جرى انتخابه في 2019، كان بوريس جونسون أول رئيس حكومة بريطاني يعيش مع شريكة من دون زواج.

وأنجبت سيموندز الرئيسة السابقة للاتصالات في حزب المحافظين ابنهما ويلفريد بعد أسابيع فقط من خروج جونسون من غرفة العناية المركزة حيث تعافى بعد إصابته بشكل خطير بفيروس كورونا.

وسُلّطت الأضواء على الزوجين في الأسابيع الأخيرة بسبب تحقيق في فضيحة تتعلق بالكلفة العالية لتجديد ديكور شقتهما في داونينغ ستريت.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us