قال نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو "حميدتي" السبت إن قيمة اتفاقيات بلاده مع تركيا تبلغ نحو 10 مليارات دولار.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده حميدتي بمطار الخرطوم فور عودته من تركيا وفق الوكالة الرسمية (سونا).

وقال إن "قيمة الاتفاقيات مع الجانب التركي تبلغ نحو 10 مليارات (دولار)، ومصلحة السودان في الاتفاقيات تفوق 75%، لذا يجب تحديثها وبدء تنفيذها".

وأضاف حميدتي: "خرجنا بمباحثات مشتركة، واتُّفق على تحديث كل الاتفاقيات السابقة".

وأشار إلى "جدية الجانب التركي والرغبة الأكيدة في الاستثمار بالسودان وإحياء الاتفاقيات السابقة".

ولفت حميدتي إلى أن "مناخ السودان ملائم لجذب المستثمرين وتهيئة البيئة لتذليل كل العقبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقيات".

وأعرب عن "أمله في نجاح الاستثمارات ورفع المعاناة عن المواطن السوداني".

وأردف حميدتي بأن الوفد السوداني ناقش مع المسؤولين الأتراك "كل القضايا المتعلقة بالاستثمارات السابقة والآنية (لم يوضحها)"، مؤكداً أن "الزيارة ناجحة بكل المقاييس وجرت إزالة الجمود والفتور".

وتابع بأن تركيا "أول دولة أيدت الثورة والتغيير وأكدت رغبتها في مساعدة الشعب السوداني".

وأضاف حميدتي أن "الجانب التركي يرغب في خدمة السودان وفق المصالح المشتركة".

والخميس بدأ حميدتي زيارة إلى تركيا برفقة عدد من الوزراء استمرت يومين.