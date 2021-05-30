سياسة
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أشكنازي في القاهرة.. هل تنجح إسرائيل بإعادة الجنود الأسرى من غزة؟
في أول زيارة من نوعها منذ 13 عاماً وصل وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي إلى العاصمة المصرية القاهرة لبحث ملف وقف إطلاق النار وإعادة الجنود الإسرائيليين الأسرى من غزة.
أشكنازي في القاهرة.. هل تنجح إسرائيل بإعادة الجنود الأسرى من غزة؟
أشكنازي لدى وصوله القاهرة على رأس وفد إسرائيلي
30 مايو 2021

وصل وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي الأحد إلى العاصمة المصرية القاهرة في أول زيارة من نوعها منذ 13 عاماً.

وذكرت وسائل إعلام محلية بينها صحيفة "أخبار اليوم" المملوكة للدولة أن أشكنازي "وصل إلى مطار القاهرة الدولي في زيارة للبلاد تستغرق عدة ساعات يلتقي خلالها نظيره المصري سامح شكري".

وأوضحت الصحيفة أن "شكري وأشكنازي سيعقدان جلسة مباحثات تتناول تثبيت وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي والإجراءات الكفيلة بتسهيل عملية إعادة إعمار قطاع غزة".

فيما نقل حساب "إسرائيل تتكلم العربية" التابع للخارجية الإسرائيلية عبر "فيسبوك" عن أشكنازي فور وصوله إلى القاهرة قوله: "سنجري خلال هذه الزيارة لقاءات لبحث آليات التهدئة حيال غزة وإعادة بناء القطاع تحت إشراف دولي".

وأضاف أشكنازي: "خلال المحادثات سأركز على التزام إسرائيل.. إعادة جنودنا ومواطنينا الموجودين في قبضة حماس"، من دون تفاصيل.

وتحتفظ حركة حماس بأربعة إسرائيليين بينهم جنديان أُسرا خلال الحرب على غزة عام 2014، والآخران دخلا القطاع في ظروف غير واضحة خلال السنوات الماضية.

وتعد زيارة أشكنازي لمصر الأولى لوزير خارجية إسرائيلي منذ 13 عاماً، إذ كانت آخر زيارة لوزيرة الخارجية تسيبي ليفني للقاهرة في 2008.

وفجر 21 مايو/أيار الجاري بدأ تنفيذ وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية في غزة وإسرائيل بوساطة مصرية ودولية بعد هجوم شنته تل أبيب على القطاع استمر 11 يوماً وأدى إلى استشهاد 255 فلسطينياً بالقطاع.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية إجمالاً عن 289 شهيداً، بينهم 69 طفلاً و40 سيدة و17 مُسناً، بجانب أكثر من 8900 مصاب، بينهم 90 إصابتهم "شديدة الخطورة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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