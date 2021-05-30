بدأت شركة TCL الصينية للإلكترونيات إنتاج الهواتف الذكية في مصنعها بولاية تكيرداغ شمال غربي تركيا بالتعاون مع شركة آرجليك المحلية للأجهزة الكهربائية والإلكترونية.

وأجرى وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى ورانك الأحد زيارة إلى مصنع الشركة واطلع على سير أعمال صناعة الهواتف الذكية بالمصنع.

ومُوجِّهاً نداءه إلى الماركات العالمية لإنتاج الهواتف الذكية قال ورانك إن بلاده توفر مجموعة واسعة من الحوافز والمزايا للراغبين في الاستثمار بتركيا، مضيفاً: "لا تفكروا في السوق التركية فحسب، بل والتصدير منها".

وأشار إلى أن الطاقة الإنتاجية لمصنع TCL في منطقة تكيرداغ القريبة من إسطنبول تبلغ 450 ألف هاتف سنوياً، على أن يرتفع المعدل إلى مليون هاتف العام المقبل.

يشار إلى أن شركة شاومي الصينية افتتحت مصنعاً لها أواخر مارس/آذار الماضي لإنتاج الهواتف الذكية في مدينة إسطنبول، ومن المخطط أن ينتج المصنع 5 ملايين هاتف سنوياً، وفق الوزير ورانك في كلمة سابقة له.