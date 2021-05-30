سياسة
3 دقيقة قراءة
رئيس مالي يحضر قمة إفريقية تبحث انقلابه العسكري
يبحث زعماء غرب إفريقيا اليوم الأحد كيفية الردّ على الانقلاب العسكري الذي وقع في مالي، وذلك في اجتماع يُعقد بالعاصمة الغانية أكرا يحضره أسيمي غويتا، قائد انقلاب مالي الأسبوع الماضي الذي أصبح رئيساً مؤقتاً جديداً للبلاد.
رئيس مالي يحضر قمة إفريقية تبحث انقلابه العسكري
قادة غرب إفريقيا يعقدون قمة استثنائية في أكرا لبحث الانقلاب في مالي بحضور أسيمي غويتا / Reuters
30 مايو 2021

يبحث زعماء غرب إفريقيا اليوم الأحد كيفية الردّ على الانقلاب العسكري الذي وقع في مالي، وذلك في اجتماع يُعقد بالعاصمة الغانية أكرا يحضره أسيمي غويتا، قائد انقلاب مالي الأسبوع الماضي الذي أصبح رئيساً مؤقتاً جديداً للبلاد.

وأثار الانقلاب تحذيرات بفرض عقوبات من قوى أجنبية تخشى أن يعرقل الانقلاب الذي قاده غويتا، الكولونيل بالجيش، في أغسطس/آب الماضي، الانتقال إلى الديمقراطية.

وعُين جويتا الجمعة، رئيساً مؤقتاً، ليضع مالي في مسار تصادمي مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، المؤلفة من 15 دولة، والتي تصرّ على أن يقود مدنيون المرحلة الانتقالية المقرَّر أن تنتهي بإجراء انتخابات في فبراير/شباط.

ويبدأ قادة غرب إفريقيا وكذلك وفود من مجموعة دول غرب إفريقيا اجتماعهم عند الساعة 14:00 بالتوقيت المحلي وتوقيت غرينتش في العاصمة في قمة استثنائية مخصصة لمالي حصراً.

وأعلنت رئاسة مالي على صفحتها على فيسبوك أنّ "رئيس الدولة، الكولونيل أسيمي غويتا، سيعقد لقاءً ثنائياً مع نظيره الغاني ومحادثات ثنائية مع شركاء وأصدقاء مالي".

من جهته قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقابلة مع صحيفة "لو جورنال دو ديمانش"، إنّه "مرّر رسالة" إلى قادة دول غرب إفريقيا مفادها أنّه "لن يبقى إلى جانب بلدٍ لم تعُد فيه شرعيّة ديمقراطيَّة ولا عمليّة انتقال".

وأعلنت المحكمة الدستورية في مالي الجمعة الكولونيل غويتا رئيساً انتقالياً للبلاد، مستكملة الانقلاب الذي بدأ الاثنين ضد الذين كانوا يحولون بينه وبين قيادة البلد الغارق في الاضطرابات، لكنه حاسم لاستقرار منطقة الساحل في مواجهة الجهاديين.

ومع تعيين غويتا، تكون المحكمة الدستورية أضفت طابعاً رسمياً على الأمر الواقع الذي حاول شركاء مالي معارضته بعد انقلاب أغسطس/آب 2020، عندما أطاح غويتا ومجموعة من الضباط بالرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا بعد أشهر من الاحتجاجات الشعبية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us