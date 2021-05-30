أظهرت إحصائيات رسمية الأحد، تراجع السياحة الوافدة إلى إمارة دبي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي بنسبة 56 في المئة على أساس سنوي.

وأفادت إحصائيات دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي (حكومية) بأنّ دبي استقبلت مليوناً و670 ألف سائح، مقارنة بنحو 3 ملايين و840 ألفاً خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.

وتَلقّى قطاع السياحة، شديد الأهمية للإمارة، ضربة كبيرة بفعل القيود المشددة التي اتخذتها دبي على دخول الأجانب، إذ حُظر السّفر نهائياً في أبريل/نيسان 2020، قبل أن تستأنف استقبال السياح اعتباراً من 7 يوليو/تموز 2020، وسط تعافٍ بطيء بسبب المخاوف الصحية وظهور سلالات جديدة للفيروس.

وحسب البيانات، جاءت الهند في صدارة أكبر الأسواق المصدّرة للسياحة الوافدة إلى دبي خلال الفترة، بما يعادل 390 ألف زائر، تليها روسيا بـ144 ألفاً، وفرنسا بـ62 ألفاً، ثم الولايات المتحدة بـ54 ألفاً، وباكستان بـ51 ألفاً.

وانخفضت أعداد السياحة الوافدة إلى دبي بنسبة 64 في المئة خلال 2020، إلى 5.51 مليون زائر، مقابل 16.73 مليون في 2019.

وقبل كورونا كانت دبي تستحوذ على 67 في المئة من أعداد السياح، في حين تبلغ حصة العاصمة أبو ظبي 18 في المئة، وتتوزع النسبة المتبقية على باقي الإمارات.

وحسب توقعات وكالة "ستاندرد آند بوروز غلوبال للتصنيفات الائتمانية"، فإن صدى صدمات عام 2020 سيظلّ يتردّد في اقتصاد إمارة دبي، ولن يعود إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا قبل عام 2023.