أعلنت كرواتيا تعديل قانون الأجانب للسماح للأشخاص الراغبين في العمل من بُعد من خارج الاتحاد الأوروبي بالحصول على تأشيرات إقامة لمدة عام واحد والإعفاء من ضرائب الدخل.

ويتعين على طالبي هذه الإقامة أن يثبتوا أنهم يعملون من بُعد وأنّ لديهم مسكناً وتأميناً صحياً ودخلاً يفوق 2200 يورو شهرياً.

وحصل نحو 30 شخصاً، حتى الآن، على الإقامة، فيما تأمل الحكومة أن يزيد عدد هذه التأشيرات بمجرد رفع قيود السفر المرتبطة بفيروس كورونا.

وتؤمّن كرواتيا (4,2 ملايين نسمة) خُمس عائداتها من السياحة، وقد تضررت بشدة من جراء انهيار صناعة السفر الدولية.

وتراجع عدد السياح في عام 2020 من 21 مليوناً عام 2019 إلى 7 ملايين، وانخفضت عائدات القطاع بنسبة 50% لتصل إلى 4,8 مليار يورو.

وليست كرواتيا الوحيدة في هذا المجال، فقد أطلقت إستونيا السنة الماضية برنامج تأشيراتها الخاصة، فيما تعرض دول مثل الجمهورية التشيكية وآيسلندا تصاريح إقامة مماثلة.