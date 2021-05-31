سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 31 مايو/أيار 2021
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خلاصات من TRT عربي: 31 مايو/أيار 2021
وزير الخارجية التركي في زيارة تاريخية للقاء الأقلية التركية المسلمة شرقي اليونان (تويتر)
31 مايو 2021

أهم الأحداث:

وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو يلتقي الأقلية التركية المسلمة شرقي اليونان، ونفتالي بينيت يعلن تحالفه مع يائير لابيد لتشكيل الحكومة الإسرائيلية.

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زيارة تاريخية.. وزير الخارجية التركي يلتقي ممثلي الأقلية التركية في اليونان

التقى وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو الأحد، ممثلي الأقلية التركية المسلمة في منطقة تراقيا الغربية شرقي اليونان. [TRT عربي]

وقال جاوش أوغلو: "في اليونان للقاء أفراد من الأقلية التركية في تراقيا الغربية ومناقشة علاقاتنا الثنائية"، في إشارة إلى المسألة الشائكة المتعلقة بتصنيف هذه الأقلية. [TRT عربي]

كما شارك وزير الخارجية التركي في مأدبة غداء أقامها المجلس الاستشاري للأقلية التركية في تراقيا الغربية بقرية تشبللي. [TRT عربي]

إرهاصات الإطاحة بنتنياهو.. بينيت يتحالف مع لابيد لتشكيل حكومة في إسرائيل

أعلن زعيم قائمة "يمينا" نفتالي بينيت تحالفه مع رئيس حزب "هناك مستقبل" يائير لابيد، لتشكيل الحكومة الإسرائيلية. [TRT عربي]

وقال بينيت منافس نتنياهو إنه لا فرصة لتشكيل حكومة يمينية في إسرائيل. [TRT عربي]

وصرّح رئيس الوزراء بنيامين نتيناهو بأن "تشكيل لابيد وبينيت الحكومة سيُضعِف إسرائيل". [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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