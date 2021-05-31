أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أنه تم تسجيل وصول شحنة حجمها 1.033 مليون برميل من النفط الخام الإيراني إلى الشواطئ الأمريكية في مارس/آذار، ما تعد ثاني شحنة من النفط الإيراني إلى الولايات المتحدة منذ عام 1991.

وحسب وكالة رويترز، تم تسجيل الشحنة في بيانات إدارة معلومات الطاقة الصادرة في أواخر الأسبوع الماضي ، والتي تغطي الشهر الذي أعقب مصادرة السلطات الأمريكية ناقلة النفط أكيلياس التي كانت ترفع علم ليبيريا، والتي كانت تنقل نفطاً خاماً إيرانياً.

ولم تكشف إدارة معلومات الطاقة عن تفاصيل أخرى عن الشحنة الإيرانية، ولم يتسن الاتصال بعد بالإدارة للتعليق على ذلك.

وأظهرت بيانات الشحن لريفينيتيف أيكون أن ناقلة النفط أكيلياس أفرغت شحنتها في ميناء غالفيستون الأمريكي على الخليج في مارس/آذار.

وتوافقت المصادرة مع العقوبات الاقتصادية الصارمة التي فرضتها واشنطن على طهران بسبب برنامجها النووي، وتصنيف الولايات المتحدة لعدد من الجماعات الإيرانية كمنظمات إرهابية، في استمرار للضغينة المستمرة منذ عشرات السنين بين البلدين. وترفض إيران الاتهامات الأمريكية بارتكاب مخالفات.