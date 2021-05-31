حقق الاقتصاد التركي خلال الربع الأول من العام الجاري 2021 نمواً بنسبة 7%، وفق معطيات نشرتها هيئة الإحصاء التركية، الاثنين.

وأوضحت المعطيات أن تقدير إجمالي الناتج المحلي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021 زاد 7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأشارت إلى ارتفاع تقدير الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 29.1% في الربع الأول من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبلغ تريليوناً و386 ملياراً و 347 مليون ليرة تركية (الدولار يعادل 8.50 ليرات).

وأضافت المعطيات أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول بالأسعار الجارية بلغت 188 ملياراً و65 مليون دولار.

وفي الربع الأول من 2021 ارتفعت أنشطة المعلومات والاتصالات 18.1% والأنشطة الخدمية الأخرى 14.4%، والصناعة 11.7%، والزراعة 7.5%، والخدمات 7.5%.

وكذلك ارتفعت الأنشطة المهنية والإدارية وأنشطة الخدمات المساندة 5.3%، والإدارة العامة والتعليم والصحة البشرية وأنشطة الخدمات الاجتماعية 3.7%، وأنشطة التمويل والتأمين 2.9%، والإنشاءات 2.8% والأنشطة العقارية 2.4%.

وسبق أن توقع خبراء اقتصاديون شاركوا في استطلاع للأناضول، أن يبلغ نمو الاقتصاد التركي خلال الربع الأول من العام الجاري 6.4%.