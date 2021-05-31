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العمل لساعاتٍ طويلة قد يسبِّب الوفاة مبكِّراً.. أرقامٌ تثبت ذلك
قالت منظمة الصحة العالمية إن العمل لساعاتٍ طويلة يتسبَّب في وفاة مئات الآلاف من الأشخاص سنوياً، في اتجاهٍ يزداد سوءاً قد يتسارع أكثر بسبب جائحة كوفيد-19.
العمل لساعاتٍ طويلة قد يسبِّب الوفاة مبكِّراً.. أرقامٌ تثبت ذلك
دراسة أمريكية تُظهر أن 81% من العاملين باتوا يفضّلون العمل من المنزل على العودة بدوام كامل إلى المكاتب / Getty Images
فريق تحرير TRT Worldفريق تحرير TRT World
31 مايو 2021

في أول دراسةٍ عالمية عن الخسائر في الأرواح المرتبطة بساعات العمل الطويلة أظهرت الورقة البحثية المنشورة في دورية Environment International أن 745 ألف شخص ماتوا بسبب السكتة الدماغية وأمراض القلب المرتبطة بساعات العمل الطويلة عام 2016.

ومثَّلَ ذلك زيادةً بنحو 30% على عام 2000.

وقالت ماريا نيرا مديرة إدارة البيئة وتغيُّر المناخ والصحة بمنظمة الصحة العالمية: "العمل لمدة 55 ساعة أو أكثر أسبوعياً يمثِّل خطراً صحياً داهماً".

وأضافت: "ما نريده بهذه المعلومات تشجيع مزيد من العمل ومزيد من حماية العمال".

وأظهرت الدراسة المشتركة التي أعدَّتها منظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية أن معظم الضحايا (72% منهم) كانوا من الرجال وكانوا في منتصف العمر أو أكبر. وفي كثيرٍ من الأحيان حدثت الوفيات بوقتٍ متأخِّرٍ من الحياة، وأحياناً بعد عقود من الفترة التي كان الشخص فيها يعمل لساعاتٍ طوال.

وأظهرت الدراسة أيضاً أن الأشخاص الذين يعيشون في جنوب شرق آسيا ومنطقة غرب المحيط الهادي -وهي منطقة حدَّدَتها منظمة الصحة العالمية بأنها تشمل الصين واليابان وأستراليا أيضاً- كانوا الأكثر تضرُّراً.

وبشكلٍ عام قالت الدراسة، بالاعتماد على بياناتٍ من 194 دولة، إن العمل لمدة 55 ساعة أو أكثر في الأسبوع مرتبطٌ بزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 35%، وزيادة خطر الوفاة بسبب أمراض القلب بنسبة 17%، مقارنةً بالعمل لمدة 35 إلى 40 ساعة أسبوعياً.

غطَّت الدراسة الفترة من عام 2000 إلى 2016 وبالتالي لم تشمل جائحة كوفيد-19، لكن مسؤولي منظمة الصحة العالمية قالوا إن الزيادة في العمل عن بُعدٍ والتباطؤ الاقتصادي العالمي الناجم عن الإجراءات الطارئة المرتبطة باحتواء فيروس كورونا المُستجَد زاد من المخاطر.

وقالت منظمة الصحة العالمية: "تُسرِّع الجائحة التطوُّرات التي يمكن أن تغذِّي الاتِّجاه نحو زيادة وقت العمل"، مقدِّرةً أن 9% على الأقل من الناس يعملون لساعاتٍ طويلة.

ويقول موظَّفو منظمة الصحة العالمية بمن فيهم رئيسها تيدروس أدهانوم غيبريسوس إنهم علموا لساعاتٍ طويلة خلال الجائحة، وقالت نيرا إن المنظمة ستسعى لتحسين سياساتها في ضوء الدراسة.

وقال فرانك بيغا المسؤول الفني بمنظمة الصحة العالمية إن ساعات الحدِّ الأقصى مفيدةٌ لأصحاب العمل إذ ثبت أن ذلك يزيد من إنتاجية العمال. وأضاف: "إن عدم زيادة ساعات العمل الطويلة في ظلِّ أزمةٍ اقتصادية اختيارٌ ذكي حقاً".

- هذا الموضوع مترجم عن TRTWorld

مصدر:TRT عربي
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