أعلنت الحكومة الصينية، الاثنين، أنها ستسمح لكل زوجين بإنجاب ثلاثة أطفال.

وتم الإعلان عن القرار بعد اجتماع المكتب السياسي للحزب الشيوعي برئاسة الرئيس شي جين بينغ، اليوم، حسب ما نقلته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست".

وجاء في بيان للحكومة، أنّ القرار "جزء من سياسة إصلاح شاملة لمواجهة تحديات ارتفاع معدلات الشيخوخة بين السكان".

وذكر البيان أن هناك حاجة إلى اتخاذ خطوات رئيسية لمعالجة مشكلة ارتفاع معدلات الشيخوخة من خلال إصلاح سياسة المواليد.

وأوضحت الحكومة أن السياسة الجديدة بشأن المواليد "سترافقها تدابير داعمة "، حسب المصدر ذاته.

وأضافت "سيؤدي ذلك إلى تحسين التركيبة السكانية في الصين".

يشار إلى أنه في عام 2016 تراجعت الصين عن سياسة إنجاب الطفل الواحد، بسبب إلحاح مشكلة شيخوخة المجتمع، حيث اعتمدت سياسة إنجاب طفلين بدلاً من واحد، لاستعادة الحيوية المجتمعية، وتعويض نقص العمالة.

وكانت تشير التوقعات أن يصل العدد الإجمالي للسكان إلى مليار و450 مليون نسمة بحلول 2029 مع تطبيق سياسة الطفلين.

ويبلغ عدد سكان الصين حالياً ملياراً و398 مليون نسمة، حسب تعداد 2019، وهو ار تفاع طفيف عن تعداد عام 2017 الذي بلغ ملياراً و386 نسمة.

وبدأت الحكومة بتطبيق سياسة الطفل الواحد في 1979، بهدف الحد من تزايد السكان وتحقيق التنمية الاقتصادية.