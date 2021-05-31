أعلنت الخارجية الإيرانية، الاثنين، أن المحادثات بين طهران والرياض "مستمرة" وتتم في أجواء مناسبة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، سعيد خطيب زادة، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي إنّ بلاده "تأمل في التوصل إلى تفاهم مع السعودية"، حسب ما نقل موقع صحيفة "طهران تايمز" (خاصة).

وأضاف: "نأمل أن تنتهي المحادثات بين إيران والسعودية بنجاح".

وفي السياق، لفت خطيب زادة إلى أن البلدين توصلا إلى اتفاق "أولى" بشأن موسم الحج المقبل، حسب المصدر ذاته.

و مطلع مايو/أيار الجاري أكدت إيران ضمنياً، على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها، إجراء مباحثات مع السعودية.

جاء ذلك بعدما كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية في أبريل/نيسان الماضي، عقد مسؤولين من البلدين مباحثات في بغداد، في معلومات أكدتها لاحقاً مصادر دبلوماسية وأخرى حكومية عراقية.

كما رحبت طهران أواخر الشهر الماضي بتبدل لهجة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حيالها، في أعقاب تصريحات صحفية أبدى فيها أمله بإرساء علاقات "مميزة" مع إيران.