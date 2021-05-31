أكد وزير التجارة التركي محمد موش أن قطاع الصادرات يواصل لعب دور الريادة في نمو اقتصاد البلاد.

جاء ذلك في تغريدة على تويتر، الاثنين، علق فيها على نمو الاقتصاد التركي بنسبة 7% خلال الربع الأول من العام الجاري.

وقال موش في تغريدته: "نمت بلادنا بنسبة 7% في الربع الأول من عام 2021، وقد ساهمت صادراتنا من السلع والخدمات بنسبة 1.1% في هذا النمو".

وأشار إلى أن تحقيق الاقتصاد التركي لهذه النسبة من النمو خلال الربع الأول من العام الحالي، "أمر يبعث السرور".

وفي وقت سابق الاثنين، كشفت هيئة الإحصاء التركية نمو الاقتصاد خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 7%، ليسجل بذلك أعلى نمو ضمن اقتصادات دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

وسبق أن توقع خبراء اقتصاديون شاركوا في استطلاع للأناضول أن يبلغ نمو الاقتصاد التركي خلال الربع الأول من العام الجاري 6.4%.